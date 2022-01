Etter seks år på veien, har denne Teslaen rukket å tilbakelegge 1,5 millioner kilometer. Det er trolig den Teslaen i verden som har kjørt lengst.

Eieren, Hansjörg von Gemmingen, bor i Tyskland. Bilen, en rød Tesla Model S P85, brukes ikke uventet som taxi – noe som er forklaringen på den eksepsjonelt høye kilometerstanden.

Han har dokumentert utviklingen godt underveis, blant annet via sin Twitter-konto. Her har han også fortalt om kilometerstanden på sin Tesla Roadster – som har rullet 620.000 kilometer.

6. januar rundet Model S-en en ny milepæl: 1,5 millioner kilometer.

Døråpner

Bilen er en 2014-modell – og P85 betyr at det er datidens toppmodell.

Denne ble regnet som svært rask i sin tid – og gjør 0-100 km/t på 4,4 sekunder.

I Norge var det nettopp denne som ble en døråpner for mange som aldri hadde vurdert en elbil tidligere, selv om den vesle sportsbilen, Tesla Roadster, kom i et begrenset antall aller først.

En tilsynelatende fornøyde Hansjörg von Gemmingen bak rattet i sin Tesla Model S, som han nå har rukket å tilbakelegge 1,5 millioner kilometer i. Foto: Privat/Twitter.

Byttet batteripakken ...

von Gemmingen har altså brukt bilen sin flittig. Og spørsmålet mange naturligvis stiller seg, er om den fortsatt har den originale batteripakken og samme Drive Unit (motor) som da den ble levert ut.

Det har den ikke. Såvidt det er mulig å lese på Twitter, er det blitt minst tre batteripakker.

Det ble trøbbel med den første etter rundt 290.000 kilometer, skriver Insideeves.com.

Mens Tesla forsøkte å finne ut av hva som var galt, ble det satt inn et midlertidig batteri i bilen. Det ble brukt i et halvt år – tilsvarende 150.000 kilometer – før Tesla bestemte seg for å bytte til en ny batteripakke.

... Og motoren

Hvis den tredje pakken ikke er byttet, noe flere nettsteder skriver at den ikke er, har den nye rundet 1 million kilometer. Det er det garantert ikke mange andre batteripakker som kan vise til. Hvis noen ...

Så var det motoren. P85 har én motor på bakakslingen – i motsetning til de nyere modellene som er tilgjengelig med to (Dual Motor). Det har ikke vært fritt for at motoren har blitt byttet, heller. Minst fire ganger er den byttet, skriver nettstedet carscoops.com.

Ikke ferdig enda

von Gemmingen har ikke lagt ut informasjon om hva vedlikehold og reparasjoner på bilen hans har kostet. Men elbiler generelt krever som kjent mindre vedlikehold enn biler med fossil motor. Det er for eksempel ingen olje, filter, kjeder, reimer, plugger, dyser eller turboer som skal byttes.

Hvis du vil følge utviklingen videre, er det bare å klikke deg inn på Twitter-kontoen til Hansjörg von Gemmingen. For selv om bilen nå har tilbakelagt over 30 runder rundt jorda, er det ikke snakk om å gi seg enda.

Noen som vil gjette når han bikker to millioner? I snitt har bilen rullet over 600 kilometer per dag de siste seks årene. Så er det bare å finne fram kalkulatoren ...

