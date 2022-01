Mira Craig om korona-backupen til MGP: - Galskap

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det blir nok en gang en annerledes oppkjøring for «Melodi Grand Prix»-deltakerne grunnet koronasituasjonen. Spesielt et av tiltakene er ikke Mira Craig så fornøyd med.

Mandag ble årets deltakere i «Melodi Grand Prix» avslørt, noe som kickstarter sangkonkurransen for fullt.

En av artistene som skal kjempe for å få representere Norge under Eurovision Song Contest, er popsangeren og låtskriveren Mira Craig (39) med «We Still Here».

Craig har tidligere vært med på MGP som sanger i 2010 med låten «I'll Take You High». I 2008 bidro hun som låtskriver, og sangen «Hold On Be Strong», slo gjennom i sangkonkurransen og vant. Dette førte teamet videre til Eurovision og bidraget endte da opp på en femteplass.

– Det var ganske stort for meg. Det er et av høydepunktene i livet, sier Craig til God Kveld Norge.

Med den prestasjonen i bakhodet sier Craig at uansett hva som skjer denne gangen, så er det gøy for henne å være i gang igjen. Men håpet om å komme videre til den internasjonale konkurransen, er på plass.

– Hva ville det betydd for deg å representere Norge som artist denne gangen i Eurovision?

– Herregud, det hadde vært helt sykt selvfølgelig. Man håper jo på det, men det er jo litt vanskelig. Det er mange omveier, og fem er allerede i finalen. Så det er annerledes enn før. Nå er jo bare målet å greie å i det hele tatt komme seg til finalen. Jeg tar ett steg av gangen, og prøver å ikke fokusere på konkurranse-delen av det. Men heller fokusere på at jeg skal gjøre en bra jobb, uttrykker Craig.

– Rart uten publikum

I tillegg til å ha det gøy på settet, har det ifølge Craig vært mye å gjøre i forbindelse med sendingene. Det går nemlig femten dager fra nyttår til første delfinale for deltakerne.

– Det er jo sånn: Godt nyttår! Kjør i gang! Første delfinale! Pluss at på torsdag skal vi spille inn i tilfelle noen får korona, så da skal vi kjøre da og, forteller hun.

Craig er nemlig ikke så begeistret for koronatiltakene på MGP, spesielt ikke backup-løsningen der de må spille inn sangen på forhånd i tilfelle noe går galt rett før sending.

– Det er jo helt galskap! Og at det ikke er publikum! Det er skikkelig kjipt egentlig at det ikke er publikum. Man må bare følge reglene NRK har. Sånn er det bare. Og sånn har det vært en stund og, så man må bare ta høyde for det, sier popartisten.

Til tross for et tøft kjør med strenge koronatiltak, så forblir fokuset til Craig å synge bra, ha en god opptreden med dans og holde god kjemi med kameraet.

– Et show er et show, så det kommer jo med uansett. Men det blir jo litt rart uten publikum, jeg må si det. Men jeg skal gjøre mitt beste for det da, sier hun.

Comeback

Det er nå tolv år siden Craig sist var med i MGP.

En av tingene som gjorde at hun bestemte seg for å være med igjen, var hva hun så koronaen gjorde med artister.

– Det begynte egentlig med at i fjor, så jeg at under nedstengingen, så var det jo ingen arenaer for artister å ha show. Når jeg da så de som var med i MGP, så tenkte jeg: Wow, det var smart gjort, beskriver Craig.

Hun forteller at en deltakelse i MGP gjør at man kan fremføre egne låter, som hun selv gjør med årets sang, der hun har skrevet tekst og melodi selv. Men det gir i tillegg artistene en plattform å opptre på, under en tid med koronatiltak som kan begrense mange artister.

– Så det var grunnen til at jeg hadde lyst til å være med, så det tenkte jeg på hele 2021. Og tenkte: Ja, det hadde vært kult, men det må være riktig låt. Man kan liksom ikke alltid bare lage en låt på bestilling, forteller hun.

Men plutselig en dag, så lagde hun en låt som var den rette for anledningen.

– Da kontaktet jeg Stig (Karlsen) og spurte om han hadde lyst til å ta et møte med meg og høre på låten. Så sa han ja og han likte låta. Det var første steg for å i det hele tatt komme med. Så blir det bare å gjøre et bra show rett og slett, sier Craig.