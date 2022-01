Regjeringen går for skjenkestopp kl. 23.00 – ingen matkrav ved bordet

Nå kommer lettelsene for skjenkestoppen, får TV 2 opplyst.

Torsdag kveld skal regjeringen omsider presentere hvilke koronatiltak som gjelder fra og med fredag.

Statsrådene har byttet på å varsle lettelser i uken som har gått, og nå kan kildeopplysninger til TV 2 bekrefte nettopp dette.

Blant de mest omdiskuterte tiltakene som forsvinner er skjenkestoppen.

Regjeringen åpner nå for at man kan skjenke alkohol frem til klokken 23.00. I tillegg får TV 2 opplyst fra kilder at det ikke vil være krav om å spise mat ved bordet i forbindelse med alkoholservering.