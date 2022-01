Vant MGP Jr. i 2018 – nå vil hun erobre The Voice

I 2018 vant Eline Roa Gran (15) Melodi Grand Prix Jr. Nå er hun klar for å ta musikkdrømmen et steg videre på The Voice-scenen.

Til tross for at Eline Roa Gran kun er 15 år gammel, er hun ikke fremmed for å stå på en scene foran et stort publikum

I 2018 var nemlig hun og venninnene med Melodi Grand Prix Junior med sangen «4everU», noe som ble starten på den store artistdrømmen. Nå er hun klar for The Voice.

– Det hadde vært veldig morsomt å kunne leve av musikken, forteller hun til TV 2.

Føler seg hjemme på scenen

Første gang Gran sang på en scene på direktesendt TV var hun kun 12 år gammel. Hun var med i Melodi Grand Prix Jr. – og vant.

– Bare det å havne i topp ti var utrolig gøy. Så det at vi vant var jo enda gøyere, men også ganske uventet, forteller hun.

VANT: Eline og venninne etter seieren i MGP Jr. Foto: Privat

Gran, som også har erfaring med teater og musikaler, forsto da at det var musikken hun ønsket å satse på. Til tross for sin unge alder er hun ikke særlig nervøs når hun står på scenen.

– Det er utrolig gøy å stå på scenen og synge. Det er selvfølgelig noen nerver, men det er aldri så mye at det blir til noe negativt. Jeg føler meg hjemme når jeg står der, sier hun.

Med mor og far som hennes store støttespillere, er hun nå klar for å se hvor langt The Voice-drømmen kan ta henne.

– Jeg hadde ikke kunnet gjort dette uten mamma og pappa. Og de synes jo det er veldig stas at jeg er med, forteller 15-åringen.

KLAR: Eline er klar for å følge musikkdrømmen. Foto: Privat

Etter å ha holdt The Voice-deltakelsen hemmelig i lang tid, kunne Gran i begynnelsen av januar endelig avsløre til kjente og kjære at hun skulle være med på årets sesong.

– Jeg har bare fått masse positive tilbakemeldinger. Men også en del spørsmål, om hva jeg gjør om alle mentorene snur seg, hvem jeg kommer til å velge, og hvilken sang jeg skal synge og sånn, forteller hun.

Saken fortsetter under videovinduet.

– «Synger og opptrer som en ekte popartist »

Selv om Gran har vært med i en musikkonkurranse før, så kjente hun på nervene før The Voice-auditionen. Denne gangen sto nemlig alt på om hun klarte å imponere mentorene eller ikke.

Se Elines The Voice-audition i øverste vindu i saken

Til tross for nervene, ble det fort bekreftet at 15-åringen hadde det som trengtes da alle mentorene endte opp med å snu seg. Espen Lind kunne også fortelle henne at hun «synger og opptrer som en ekte popartist».

AUDITION: Eline (15) på The Voice sin blind audition. Foto: Robert Dreier Holand/TV 2

– Dette er jo en annerledes konkurranse enn hva jeg har vært med på før, men det var veldig gøy og spennende!, forteller hun om opplevelse med blind auditions.

Låten Gran valgte på audition var «jealousy, jealousy», som er en låt fra superstjernen Olivia Rodrigo sitt debutalbum.

Rodrigo var selv kun 17 år gammel da hun ga ut megahiten «drivers license», som har over en milliard avspillinger på Spotify.

15-åringen kan fortelle at Rodrigo er en av artistene hun ser opp til, også inkludert norske artister som Astrid S, Julie Bergan og Emma Steinbakken. Alle disse startet artistkarrieren i ung alder.

– De gjør det alle veldig bra, og lager veldig god musikk. De er på en måte forbilder for meg, sier hun.

Selv om det er flere i musikkbransjen Gran ser opp til, så ønsker hun å vise frem seg selv og hva hun er god for gjennom The Voice.

– Jeg har jo lyst å være unik, forteller 15-åringen.

Den store drømmen, er det heller ikke noe spørsmål om hva er.

– Å kunne leve av musikken, det er den største drømmen. Jeg føler meg veldig heldig som får denne muligheten, konkluderer hun.

