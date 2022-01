Regjeringen åpner for breddeidrett utendørs

Regjeringen føler helsemyndighetenes råd. Det betyr at breddeidretten blir mer åpen.

I en pressemelding skriver de at voksne kan over 20 år kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

Innendørs er det derimot anbefalt maks 20 personer og én meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for to meteres avstand, skriver regjeringen.

Organisert idretts- og fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig. Barn og unge under 20 år: Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt

Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig Voksne over 20 år: Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak. Kilde: Regjeringen.no.

Toppidrett kan drives som normalt, og vi utvider definisjonen av toppidrett noe i forhold til den avgrensingen som ble gjort tidligere, skriver regjeringen.

Nivå to i håndball og ishockey, og nivå tre i fotball, er eksempler blant ligaene som nå vil defineres som toppidrett. Lagidretter der serienivået i hovedsak består av profesjonelle og semiprofesjonelle spillere og støtteapparat faller inn under definisjonen.

Det åpnes for at flere kan samles på arrangementer.

– Antallsbegrensninger på arrangementer har store konsekvenser for hele verdikjeden i både kultur-, idretts- og frivillighetssektoren. For å lette på noe av byrden har derfor regjeringa utvida antallsbegrensninga for arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i pressemeldingen.

Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser. Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser.

Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer.