Avslører flytteplaner

Etter tre år som artist skal Adrian Sellevoll (23) flytte til utlandet for å få ny inspirasjon.

– Planen var å bli i 12-18 måneder. Vi får se hvor langt kontoen strekker seg og hvordan smittesituasjonen er.

Sellevoll ble kjent som realitydeltager i den første sesongen av «Ex on the Beach» i 2018. Siden da har han drevet med musikk og vært med i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Vil ta steget videre

Artisten har gitt ut en rekke singler og har litt over 200.000 lyttere i måneden. Nå vil han ta steget videre.

– Jeg har lyst til å skrive et album, men det spørs hvor mye jeg fester, sier Sellevoll til God kveld Norge.

Dette er også grunnen til at han skal flytte.

– Hvis du jobber på ett sted og ser inn i de samme veggene hver dag så blir musikken ganske lik. Det samme gjelder hvis du jobber med de samme folka hele tiden. Jeg vil få nye ideer.

Sellevoll er kjent for å være frittalende og er ikke redd for å gjøre stunts, som å dukke opp på rød løper med en liksom-kjæreste.

Har laget sang til ekskjæresten

I 2021 ble det reaksjoner på singelen «JEG HATER DEG», hvor et barnekor sang refrenget: «Jeg hater deg, med hele meg. For alt det du har gjort og sagt. Håper du dør i natt. Jeg hater deg».

– Jeg liker å provosere, men jeg prøver å være et godt forbilde. Det er noe jeg ikke alltid har vært like flink til, innrømmer artisten.

Nå er han aktuell med en låt om et tidligere forhold.

– «Dummet meg» er til en ekskjæreste. Jeg var ikke utro, men gjorde dumme avgjørelser, sier Sellevoll, og legger til at han har lært av erfaringen.

Tilbake på Tinder

Samtidig som han gjør seg klar for å flytte, har han lastet ned datingappen Tinder, etter to år uten. I fjor var Sellevoll gjennom to brudd. Det siste forholdet var med influenseren Sofi Anckarman. Nyheten om bruddet kom kun en uke etter at de hadde bekreftet forholdet.

– Jeg hater Tinder! Jeg bruker det kun for å få selvtillit egentlig.

Han forteller at han har fått over 10.000 «likes» i løpet av to-tre dager.

– Så jeg har litt å velge i, sier Sellevoll spøkefullt.