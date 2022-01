Første ligatest uten Salah: – Hvem skal score målene?

Søndag er det klart for første Premier League-kamp for Liverpool uten Mohamed Salah og Sadio Mané etter at stjerneduoen forsvant til Afrikamesterskapet.

Førstnevnte er av mange sett på som verdens beste spiller i øyeblikket. Med sine 16 mål og ni assist er det ingen som har flere mål eller målgivende i Premier League denne sesongen.

Tore Hansen, daglig leder i Liverpool Supporters Club Norway, er spent på hvordan det skal gå i sesongens første ligakamp uten lagets største stjerne.

– Dette blir den første ordentlige testen. Hvem skal scorene målene nå som vår kjære Mo Salah er borte? Så klart, vi har Jota og Firmino, men rekken på topp er borte. Det er mye fokus på det, og det blir mye fokus på det foran kampen på søndag, sier han til TV 2.

Liverpool maktet ikke å score mot Arsenal, som spilte over 70 minutter med ti mann, i torsdagens semifinale i ligacupen. Savnet etter Salah merkes allerede.

– Det er veldig svekkende. Vi mangler verdens beste spiller i noen uker. Det er en spiller vi er vant til å ha hele tiden. Det merkes, spørsmålet er bare hvor mye. Vi må bare bite tennene sammen, konstaterer Hansen.

Mener at reservene må levere

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er imidlertid ikke bekymret for Liverpool i de kommende kampene.

– Problemet totalt sett er ikke stort. Det er snakk om to kamper Salah går glipp av i Premier League: Brentford hjemme og Crystal Palace borte. Den siste kampen er en større utfordring enn Brentford på Anfield nå til helgen, mener han, og tilføyer:

– En av Salahs store styrker er at han alltid er med. Mané har blitt litt mer rotert og hatt mer skader. Det blir spennende å se hvordan de vil se ut, men det blir nok Jota, Firmino og noe annet, Minamino sannsynligvis. De som kommer inn må ta vare på sjansen. De må vise at de kan fikse det de også.

SALAH-ERSTATTEREN?: Takumi Minamino startet ligacupsemifinalen mot Arsenal og kan få tillitt mot Brentford til helgen. Mot «The Gunners» brente japaneren en kjempesjanse. Foto: Darren Staples

– Det kommer en dag uten Salah i Liverpool

Salahs kontraktsituasjon i Liverpool har vært et stort tema i engelsk fotball den siste tiden. Den egyptiske superstjernen, som har kontrakt ut juni 2023, ønsker en forbedret kontrakt og har kommet med sitt forslag til klubbledelsen.

Foreløpig drøyer en avgjørelse, og dermed øker spekulasjonene rundt Salahs fremtid. På spørsmål om søndagens kamp er en forsmak på hva som er i vente, svarer Hansen:

– Både ja og nei. Det kommer en dag uten Salah i Liverpool også. Det må vi være forberedt på. Det verste som skjer er at han blir solgt i sommer. Da vil det bli kjøpt inn en erstatter, for det har vi ikke nå. Nå vet vi at han er ute. Det går ikke an å ha en erstatter som er like god.

Klubblegende Jamie Carragher mener at eierne aldri vil bli tilgitt om de ikke gir Salah ny kontrakt. Thorstvedt tror at Liverpools nummer elleve ender opp med å bli i klubben.

– Hvis han mot formodning ikke signerer ny kontrakt, er jo denne kampen en tidlig forsmak på tiden etter Salah. Klart, når den nye kontrakten eventuelt vil «kicke inn», så har han passert den grensen der de fleste går litt nedover. Jeg tror kanskje han har potensial til å fortsette å levere, han har noen sinnssyke kvaliteter, men mange får en dipp etter 30 år. Vi så det med Aubameyang, som fikk en ny, stor kontrakt i Arsenal, poengterer TV 2s fotballekspert.

– Klart at Liverpool kan vinne ligaen

Før oppgjøret mot Brentford ligger Jürgen Klopps lag elleve poeng bak Manchester City, men de røde har en kamp til gode på Pep Guardiolas lag.

– Etter noen år i studio har jeg lært at vi ofte konkluderer for tidlig. Det er klart Liverpool fortatt kan vinne ligaen. De er nok avhengig av en dupp fra City, men de to lagene har vist at de kan sette sammen en rekke med seire på rad. Liverpool må få sin opptur mens City må få en dupp, sier Thorstvedt.

Etter tre strake ligakamper uten seier for Liverpool, må søndagens batalje på Anfield vinnes for å holde liv i tittelhåpet, mener Hansen.

– Ja, det er klart når City har hatt ti seire pluss på rad eller hva det er... De har en stor luke på grunn av det. Vi har klart oss bra, synes jeg, med tanke på ressurser og stall, sammenlignet med City. Jeg skal ikke si vi har overprestert, men det har vært viktig slå tilbake etter sesongen i fjor, sier Liverpool-supporteren.

Sist gang Brentford og Liverpool møttes endte det 3-3 i en forrykende kamp på Brentford Community Stadium.

– Jeg tror det blir mye lettere denne gangen. Brentford er gode, men det er jo stor forskjell på hjemmebane og å vinne på Anfield. Det er et par tunge forfall på Liverpool, men det skal de være i bra stand til å takle, konkluderer TV 2s fotballekspert.

