Hevder Thoresen vil bort: – Vi kan ikke påvirke noe

Lørdag ettermiddag publiserte nettstedet HockeyNews.se en artikkel som overrasket store deler av det norske hockeymiljøet.

Fjordkraft-ligaens største profil, Patrick Thoresen, skulle ifølge nettstedet være i forhandlinger med Djurgården om en retur til klubben.

Styrelederen i Storhamar, Stein Onsrud, bekreftet til TV 2 og Hamar Arbeiderblad samme kveld at klubbene hadde vært i forhandlinger.

Til HA sa styrelederen følgende:

– Det å slippe vår kaptein og ligaens poengkonge nå er en helt uhørt situasjon for oss. Vi kom fram til at dette ikke lar seg gjøre nå. Det var også for stor økonomisk avstand mellom partene.

TV 2 har torsdag vært i kontakt med Djurgården sin sportssjef, K-G Stoppel.

– Vi kan ikke påvirke noe. Det er nå noe Patrick og Storhamar må avgjøre, sier han.

ØNSKER PROFILEN: Djurgården sin sportssjef K-G Stoppel (t.h) har forsøkt å hente Storhamar-profilen Patrick Thoresen til klubben. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

– Ville dra

– Opplever dere at Thoresen vil til Djurgården?

– Ja, han ville dra til Djurgården. Jeg vet ikke om det har endret seg de siste dagene, svarer Stoppel.

– Var dere langt unna å komme til enighet i forhandlingene?

– Vi og Storhamar var et stykke unna hverandre når det kommer til penger, men jeg vil ikke snakke om noen summer, svarer han.

Patrick Thoresen har forleløpig ikke uttalt seg om interessen fra gamleklubben, og 38-åringen har heller ikke torsdag besvart TV 2s forespørsel.

"Svimlende summer"

Hockeynews.se publiserte onsdag en artikkel om Djurgårdens Thoresen-interesse.

– Akkurat nå pågår det ingen dialog. Det var en dialog, men nordmennene ville ha så mye penger, sa Stoppel til nettstedet.

Ifølge opplysningene til hockeynews.se krever Storhamar "svimlende beløp" for sin store stjerne.

– Vi synes ikke at det rimer, sier Stoppel.

Storhamars sportssjef Mads Hansen har av TV 2 fått mulighet til å kommentere nettstedets påstand om at Storhamar krever et svimlende beløp. Hansen har svart at han ikke har noen kommentar til påstanden.

Da TV 2 snakket med sportssjefen mandag, sto han fast ved at forhandlingene var over.

– Opplevde du at Thoresen hadde lyst til å dra?

– Det er ikke rart at noen blir smigret når en klubb fra en stor liga, som du kjenner godt, vil ha deg. Jeg tror mange utøvere kjenner på delt tilhørighet. Han har en tilhørighet der, samtidig som han har det her, svarer Hansen.

Dette vil i så fall bli Thoresens tredje opphold med tradisjonsrike Djurgården. Sist han representerte klubben, i sesongen 2015-16, ble han kåret til SHLs mest verdifulle spiller.

Da ble han nummer to i poengligaen i SHL med 48 målpoeng.

Nå sliter klubben tungt. De har 16 poeng opp til sikker plass.