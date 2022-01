Overgrepsdømte personer saksøker Aron Jahnsen – han nekter å betale

Tidligere MMA-utøver Aron Jahnsen saksøkes nå ytterligere for til sammen over en million kroner av fornærmede i straffesaken mot ham. Fire overgrepsdømte personer mener Jahnsen har ødelagt livene deres. Jahnsen nekter å betale en eneste krone.

– Jeg kommer ikke til å betale en eneste krone utover det jeg er idømt i straffesaken, sier Aron Jahnsen når TV 2 ringer han.

I januar i fjor ble tidligere MMA-utøver Aron Jahnsen pågrepet og varetektsfengslet etter at han i perioden mars til desember i 2020 oppsøkte nabolaget til en rekke overgrepsdømte personer.

Senere ble han tiltalt og dømt til fengsel i ett år og tre måneder for å ha hengt ut tidligere overgrepsdømte personene med navn og bilde i sosiale medier.

Han ble også dømt til å betale mellom 15.000 og 20.000 kroner i oppreisning til hver av de fornærmede i saken. Til sammen er det snakk om 715.000.

Fikk penger fra bidragsytere til oppreisingen

–Takket være tusenvis av bidragsytere som har vippset meg små og store beløp, så er jeg nå i mål med å skaffe de 715.000 kronene jeg er skyldig overgrepsdømte. Kravet ble betalt i dag, sier Jahnsen.

Med oppreisningskravet ute av verden trodde Jahnsen han var ferdig med straffesaken mot ham. Men førstkommende mandag og tirsdag må han igjen møte i Oslo Tingrett. Minst fire av de fornærmede har saksøkt Jahnsen for mer penger.

– Til sammen er det snakk om over en million kroner, sier Jahnsen.

– Hvordan stiller du deg til kravet?

– Ikke betalingsvillig, for å si det sånn. Jeg kommer til å betale det som kom frem i straffesaken, men ikke en krone mer, sier Jahnsen.

Jahnsen mener de fornærmede nå forsøker å utnytte det faktum at han ble dømt i tingretten.

– Her snakker vi om folk som allerede er dømte overgripere som nå ser en mulighet til å melke meg for penger, sier Jahnsen.

Fryktet for sin egen sikkerhet

Bistandsadvokat Svein Kjetil Lode Svenssen i Advokatfirmaet Elden representerer to av de fornærmede som nå krever 150.000 kroner av Jahnsen. Han sier hans klienter opplever det belastende å bli urettmessig uthengt av Jahnsen, noe de også har fått oppreisning for.

– De måtte flytte fra sin bolig som følge av eksponeringen. Det kom folk å kastet egg på huset, og de fryktet for sin egen sikkerhet, sier Lode Svenssen til TV 2.

Svensson mener det er gode muligheter for at de fornærmede kan få medhold i retten.

– Jahnsen er dømt i straffesaken og har valgt å ikke anke. Han må stå til ansvar for de utgiftene de fornærmede har hatt som følge av eksponeringen han har gjort, sier Lode Svenssen, og legge r til:

– Jeg noterer at Jahnsen fremdeles begår straffbare handlinger i sosiale medier og at han tigger penger fra sine følgere, så det er nok et tidsspørsmål før han igjen må stå til ansvar for sine handlinger.

Øvrige bistandsadvokater er kontakt men har ikke uttalt seg til TV 2.

Krever over en million

Aron Jahnsens advokat mener det ikke er grunnlag for erstatningsansvar for MMA-utøveren.

– Jeg mener uansett at kravene ikke er tilstrekkelig bevist. Det er saksøker som har bevisbyrden og må sannsynliggjøre sitt tap, forklarer advokatfullmektig Cathrine Bang.

Saksøkerne har lagt frem eksempler på tapte utgifter som grunnlag for søksmålet, som totalt blir et krav på over én million kroner.

– Utgiftene har ikke vært rimelige eller nødvendige, sier Bang.

Angrer ikke

I etterkant av fengselsdommen innrømmer Jahnsen at han ville nok gjort ting annerledes, dersom han skulle gjort dette igjen. Da med mål om å unngå fengsel.

På spørsmål om han angrer på egne handlinger, svarer:

– Jeg ønsker et register over alle overgrepsdømte i Norge. Sånn sett angrer jeg ikke på det jeg har gjort, sier Jahnsen og legger til;

– Hvis jeg har reddet et barn fra å bli seksuelt overgrepet, så har det vært verdt det, sier Jahnsen til TV 2.

Til tross for domfellelsen og fengselsopphold har ikke Jahnsen tenkt å gi seg i sin jakt på overgripere.

– Nå jobber jeg annerledes. Jeg intervjuer ofrene som forteller sine historier. Målet er å ikke la deres historier bli glemt, og at disse stemmene skal bli hørt. På sikt ønsker jeg også å komme meg inn i politikken for å jobbe mot et overgrepsregister i Norge, sier Jahnsen.