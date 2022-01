Ekstremværet «Gyda»: Så mange henvendelser har forsikringsselskapene fått inn

Ekstremværet Gyda herjer over store deler av landet. Med storm og ras kan det føre til større pågang inntil forsikringsselskapene, men foreløpig er det roligere enn ventet – i hvert fall hos Tryg Forsikring og Gjensidige

– Trafikken har ikke vært spesielt høyere enn vanlig, men vi har økt beredskapen i forbindelse med ekstremværet - slik at vi er sikker på at vi har nok folk til å ta imot, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring.

– Heldigvis for kundene kan det se ut til at de har sluppet unna med mer enn vi først hadde trodd. Men uværet fortsetter ut dagen i dag, så vi skal ikke slappe helt av ennå.

En del etterslep

Også Gjensidige har økt beredskapen dersom det skulle være behov. Mens Tryg har fått inn 38 saker knyttet til ekstremværet, har Gjensidige mottatt 80 saker. Sakene gjelder i hovedsak vann som har kommet inn i bygg.

– Erfaringsmessig er det nok en del etterslep. Det er vanlig at vannet må trekke seg tilbake før man ser konsekvensene av uværet, forteller kommunikasjonsrådgiver Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Gjensidige opplever at de fleste sakene kommer fra Trøndelag og Møre og Romsdal. Eklo tror flere kommer til å melde inn saker i løpet av dagen.

– «Gyda» er ikke over ennå, så vi kan ikke slappe helt av, sier Eklo.

Andre forsikringsselskaper som TV 2 har snakket med merker også at pågangen har økt, men forventer at det blir enda flere henvendelser i løpet av det neste døgnet.

Frende: Cirka 20 saker





Gjensidige: Cirka 80 saker





IF: Cirka 40 saker





Tryg Forsikring: Cirka 38 saker





Møretrygd: Cirka 20 til 30 saker





Fremtind: Cirka 30 saker





Storebrand: Én sak

Gode forberedelser

Administrerende direktør i Møretrygd, Bjarte Vindenes, er spent på hva som ligger foran dem utover dagen. Også hos dem har tallene vært lavere enn først forventet.

– Det er mer enn normalt, men mindre enn fryktet, sier Vindenes.

Kommunikasjonssjef Heidi Slettemoen i Frende forsikring forklarer at det har vært gode forberedelser hos kommunene før ekstremværet «Gyda». Det har trolig hjulpet litt på, mener hun.

– Kommunene har hatt flere mannskap ute for å få unna det verste. Gode forberedelser skal ha noe av æren for at tallene er lavere enn antatt hittil, sier Slettemoen, og legger til:

– Men vi er nok flere som holder pusten litt og følger med utover dagen.