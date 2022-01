2021 ble et rekordår for bilsalg i Norge, både forbruktbil og nybil. For dem som kjøpte nye biler, var trenden tydelig: Elbil-andelen øker hele tiden. Mot slutten av året var den på rundt 70 prosent.

I bruktmarkedet er det helt annerledes. Der har dieselbiler holdt seg godt i pris, og vært høyt etterspurt.

Nå er vi så vidt i gang med et nytt år – og Broom-redaktør, Knut Skogstad, er optimistisk for 2022.

Tror på nye rekorder

– Jeg er temmelig sikker på at det blir nok et rekordår. Veldig mange kommer til å tenke at dette er siste året med fullt fritak på avgifter på elbiler – og vil handle før det er for sent. Jeg tror det kan bli veldig artig å være bilselger, for de som har tilgang på og kan få levert biler. Og tilsvarende frustrerende for de som ikke har, sier Skogstad.

Nio er et eksempel på et nytt bilmerke som har etablert seg i Norge det siste året.

Akkurat levering av biler er selvsagt en stor utfordring, med en global pandemi og såkalt chipmangel, som skaper store problemer for mange bilprodusenter.

Nye aktører

Norske kunder har får stadig mer å velge mellom. Det har kommet en rekke nye bilmerker fra blant annet Kina.

– Vi er nok forbi det punktet at har du en elbil, så selger du masse biler i Norge. Det er for sent. Skal det være noe vits å lansere en ny elbil, må du treffe markedet. Typisk SUV, firehjulsdrift og lang rekkevidde, mener Skogstad.

Revansjesugne

– Jeg tror også på nye rekorder, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen. Han forventer særlig at ett merke kommer til å være revansjesugne.

Hvilket merke det er og mye mer fra spesialepisoden av BroomPodden, som ble tatt opp på Opplysningsrrådet for Veitrafikkens (OFV) gjennomgang av bilåret 2021, kan du høre ved å klikke deg inn på linken under:

