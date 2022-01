Er dette spikeren i kista, Jens?

Kantars meningsmåling er brutal lesning for Jens Stoltenberg. Det er nesten så jeg hører bankelyder når jeg blar meg gjennom bakgrunnstallene. Lyden av velgerne, et stort flertall av både kvinner og menn, i alle aldersgrupper og i alle deler av landet, som banker inn den ene spikeren i kista etter den andre i Jens Stoltenbergs drøm om å bli ny sentralbanksjef.

Oppsiktsvekkende få stiller seg likegyldig til spørsmålet. Hele 9 av ti nordmenn har en mening om hvem Finansdepartementet bør ansette som ny sentralbanksjef.

TV 2s kommentator, Aslak M Eriksrud. Foto: Erik Edland / TV 2

Også blant velgerne til finansministerens eget parti, Senterpartiet, er bildet det samme; et flertall mener regjeringen bør vrake Stoltenberg og ansette nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Av de som har bestemt seg, er det faktisk et flertall av velgerne til samtlige stortingspartier, bortsett fra Ap, som mener regjeringen bør utnevne landets første kvinnelige sentralbanksjef. Stoltenberg opplever heller ikke full begeistring blant «sine egne» velgere. Det er verdt å merke seg at kun 54 prosent av Aps velgere ønsker Stoltenberg i jobben, mens 43 prosent foretrekker Ida Wolden Bache.

Fra før vet vi at partier som utgjør et flertall på Stortinget enten advarer regjeringen mot å ansette Stoltenberg eller er sterkt kritiske til å ansette ham. Faktisk er det kun KrF som aktivt har uttrykt støtte til Stoltenberg som sentralbanksjef. De to regjeringspartiene har klokelig holdt tett om hvem de støtter.

Nå er det verken folket eller Stortinget som ansetter sentralbanksjef. Det er det Finansdepartementet som gjør. Men regjeringen er selvsagt nødt til å forholde seg til hvordan en så viktig ansettelse vi slå ut.

Høyres nestleder, Tina Bru, mener en ansettelse av Stoltenberg som sentralbanksjef vil kunne rokke ved sentralbankens uavhengighet. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er i seg selv oppsiktsvekkende at stortingspartier, og særlig et parti som Høyre, blander seg direkte inn i en ansettelse som Stortinget selv har overlatt til Finansdepartementet å foreta. Det at Høyres nestleder og finanspolitisk talsperson, Tina Bru, mener det vil kunne rokke ved tilliten til Sentralbankens uavhengighet ved å gi Stoltenberg jobben, kan fort bli en slags selvoppfyllende profeti.

Men velgernes mening viser med all tydelighet at det er ikke uproblematisk å ansette en av den sittende statsministerens beste venner som landets sentralbanksjef. Allerede da ryktene om at Stoltenbergs kandidatur ble kjent, begynte diskusjonen om at en slik ansettelse kunne svekke sentralbankens uavhengighet.

De siste dagenes avsløringer av private og uformelle middager, samtale som først benektes, men som likevel har funnet sted, har nok gitt hele prosessen et slør av kameraderi og at beslutninger i realiteten fattes av mektige menn i det skjulte.

Ut fra det som er kommet frem, har statsminister Jonas Gahr Støre håndtert disse samtalene helt korrekt da Stoltenbergs navn dukket opp. Men Støre bidro selv til å blåse dette opp, ved først å benekte gjentatte ganger at han hadde snakket med Stoltenberg om saken, før han overfor TV 2 for få dager siden likevel erkjente at Stoltenberg hadde tatt opp temaet med ham i en samtale kun dager etter at han hadde blitt statsminister. Da hjelper det lite at Støre avsluttet samtalen kontant.

Djevelen ligger alltid i detaljene, spesielt i svært følsomme saker som i spørsmålet om regjeringen skal ansette statsministerens nære venn som sentralbanksjef.

Regjeringen (minus en inhabil statsminister og muligens er par inhabile statsråder) vil om kort tid ta beslutningen om de skal ansette Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef, mot Stortingets og folkets vilje, eller om de skal bryte en ny barriere innen likestillingen her til lands og ansette Ida Wolden Bache som Norges første kvinnelige sentralbanksjef.

Svaret virker stadig mer opplagt.