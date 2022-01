Peker ut en klar favoritt: – Har vi sett maken?!

Det har florert med smitte i flere av nasjonene i forkant av EM: 16 av 24 lag har eller har hatt korona. Det har derfor vært flere avlysninger enn spilte oppkjøringskamper grunnet smitte.

Norge har sluppet unna med smitte i troppen til nå, men har to sentrale spillere ute med skade: Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød.

Og torsdag kveld kaster de norske håndballgutta i gang EM mot vertsnasjonen Slovakia.

– Norge skal overbevise oss. Det jeg tror er viktig er tre gode kamper i gruppespillet, få i gang et kontringsspill og få i gang selvtilliten på det. I hovedrunden kan de kan spille opp mot Sverige i et naboderby og kanskje det er nå de slår Spania, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele om Norges sjanser i det kommende mesterskapet.

– Da er det fiasko

Norge tapte generalprøven mot Danmark 25-35, og Magnus Abelvik Rød er tydelig på hva som må forbedres.

– Forsvaret var litt problemet mot Danmark. Det var for mye mål som ble sluppet inn. Man må få justert det og se hvordan man ønsker å ha det. Det er viktig. Hvis man får satt forsvaret, så får man løpt inn en del enkle kontringer. Det er viktig i form av å få spart litt krefter, sier Abelvik Rød som gjestet den nyeste episoden av «Kommentatorbua».

Hør hele EM-tipset til «Kommentatorbua» her!

Norge møter Slovakia, Litauen og Russland i gruppespillet.

– Hvis Norge ikke får to poeng der, så kommer saga, sier Harald Bredeli bestemt. Dersom Norge vinner gruppen, tar de med seg to poeng inn i hovedrunden.

– Da er det fiasko, men det gjør de. Jeg er ganske sikker på at Norge vinner og spiller på seg selvtillit, følger Svele opp.

BRONSE: Norge vant bronsefinalen i EM i 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB

Kan slå Spania for første gang

– Norge har for første gang hatt en veldig god trekning. De har et gruppespill som de skal klare å spille seg inn i turneringa på. Det må gjøres en ærlig jobb, men Slovakia, Litauen og Russland skal Norge være bedre enn. Det betyr at vi skal vinne den gruppa der og ta med to poeng inn i hovedrunden. Og det betyr at vi er i en god posisjon til å utfordre, sier Svele som tror Norge kan være med å utfordre semifinaleplassen.

12 lag går videre til hovedrunden fra gruppespillet og kommentatorduoen tror dermed at Norge sammen med Sverige, Ungarn, Danmark, Tyskland og Frankrike topper gruppene sine, og går inn i hovedrunden med full pott.

Norge kan da møte stornasjonene Sverige, Tyskland og Spania i kampen om semifinale.

– De kan slå Spania for første gang siden 1997, de kan slå Sverige og de kan slå Tyskland. Men de kan også tape mot alle tre, slår Bredeli fast.

Abelvik Rød trekker også frem at alt er mulig i hovedrunden mot de tre store håndballnasjonene.

– Blir det semifinale? spør Bredeli.

– Jeg har troen på gutta, men jeg føler at jeg må se litt mer før jeg kan uttale meg om noe sånt. Det mot Danmark var ikke godt nok for å nå en semifinale, sier bakspilleren.

En klar vinner

I 2021 vant Danmark VM-gull og tok sølv i OL i Tokyo. Der måtte de se seg slått av Frankrike i finalen, men nå tror kommentatorduoen at de får sin revansje mot franskmennene i finalen i EM.

– Har vi sett maken til det batteriet danskene har nå? De har vært kolossale med topp og bredde før, men med Rasmus Lauge tilbake, alle veteranene uten skader og kun smitte på en av tre keepere som ikke er den beste. Har vi sett maken?! spør Bredeli.

– De kommer med en enorm selvtillit og det eneste som kan tale litt imot er at EM har ikke vært danskenes mesterskap. De røk ut i forrige EM og ble nummer 13, sier Svele.

Etter et suverent gull i VM på hjemmebane i 2019, der de vant stort over Norge i finalen, røk de ut overraskende tidlig i EM 2020.

Danskene har ikke tatt medalje i EM siden sølvet i 2014.

2021: Danskene hadde et forrykende år med VM-gull og OL-sølv. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Abelvik Rød ser også danskene på øverst på pallen.

– Danmark mener jeg er soleklar favoritt, sier Abelvik Rød og gir andre- og tredjeplassen til Frankrike og Spania.

– Hvor havner Norge?

– Den bitre fjerdeplassen, svarer bakspilleren.

Bredeli og Svele tror ikke Berges menn kommer seg til semifinalen, men møter Ungarn i kampen om femteplassen.

– Hvis vi tar feil skal vi ikke møte opp til selvpisking, da skal vi møte opp med noe musserende, forteller Bredeli.

– Kommer Norge til semifinalen skal det feires, følger Svele opp.

– Og blir det mer, så kan det hende vi feirer nakne på bordet og løper rundt i podcaststudioet. Da kan alt skje i stump og prakt, bryter Bredeli ut.