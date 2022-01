To smakfulle retter med byggryn - byggotto og byggrynsgrøt

Byggotto servert med ovnsbakte beter og rotgrønnsaker

De eget tips for glutenfritt.

Beter: 4-5 beter, for eksempel rødbete, gulbete, polkabete, gulrøtter og eventuelt søtpotet. Eller bruk de rotgrønnsakene du liker og har tilgjengelig. Jeg hadde litt brokkoli og noen rosenkål i kjøleskapet, de havnet også i retten. Forvellet rosenkål og brokkoli i lettsaltet vann i 4-5 minutter, avkjølte i iskaldt vann for å bevare fargen. De ble lagt sammen med rotgrønnsakene i stekeovnen de siste 8-10 minuttene.

Slik gjør du: Varm stekeovnen til 180 grader. Skrell og del beter og rotgrønnsaker i like store/båter/halvstore terninger. Legg i en form eller liten langpanne og fordel grønnsakene ut utover. Ringle over litt olivenolje og salt og pepper og vend inn i grønnsakene. Har du friske urter tilgjengelig, legg et par kvister over grønnsakene. Sett i varm stekeovn og stek til betene/grønnsakene er møre, 40-50 minutter. Steketid er avhengig av størrelsen på bitene. Vend om på grønnsakene en gang i mellom.

Byggotto

4-5 dl byggryn

1 liten løk finhakket

Eventuelt 1-2 feddhvitløk

Olje

Ca. 5 dl grønnsakkraft/buljong eller vann salt, pepper

Slik gjør du: Skyll byggryn i rennende kaldt vann og la renne godt av seg. Surr finhakket løk og eventuelt hvitløk i litt olje i en vid gryte. Tilsett godt avrent byggryn og grønnsakkraft eller vann + buljongterning. Kok opp og la trekke til byggrynene er møre. Les trekketid på pakken. Fyll eventuelt på litt mer vann eller grønnsakkraft slik at det ikke koker tørt.

Vend de kokte byggrynene og de ovnsbakte grønnsakene lett sammen. Smak til med salt og pepper og server eventuelt med revet smakfull hvit ost eller litt rømme.

Tips: Bygg er ikke glutenfri som naturris, bokhvete og quinoa. Gluten i bygg er annerledes enn gluten i hvete. Graden av glutenintoleranse varierer fra person til person – mange som ikke tåler supergluten fra moderne hvete forteller at de tåler både bygg og rug.

Byggrynsgrøt med frukt og nøtter (middag 4 personer)

3 dl byggryn

½ ts salt

1 kanelstang, eventuelt 1 splittet vaniljestang

Slik gjør du: Legg byggryn i vann i ca. 6-8 timer, hell av bløte vannet.

Ha byggryn og melk i en kasserolle (med slipp belegg). Tilsett salt, eventuelt splittet vaniljestang og hel kanel. Kok opp under omrøring. Senk temperaturen, legg et lokk ¾ over kasserollen og la grøten trekke rett under kokepunktet i 25-30 minutter. Rør om en gang imellom. Smak til med salt.

Server grøten med frukt i skiver strimler, for eksempel epler, rosiner (la de ligge litt i vann slik at de blir myke), eventuelt hakkede nøtter. Dryss over kanel og ringle over honning. Nøtter og honning kan eventuelt erstattes med for eksempel sprøstekt bacon i biter og epler.