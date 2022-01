Fersk TV 2-måling: Folket vil vrake Stoltenberg som sentralbanksjef

To av tre nordmenn vil ha Ida Wolden Bache (49) som ny sentralbanksjef, fremfor Jens Stoltenberg (62). Samtidig sier mer enn fire av ti nordmenn at de har ganske eller svært liten tillit til Støre-regjeringens ansettelsesprosess.

Jens Stoltenbergs kandidatur til å bli Norges Banks nye sjef er svært lite populært hos folket, viser Kantars ferske måling for TV 2.

Kun en av fire nordmenn, eller 25,7 prosent, som har en mening om saken svarer at Stoltenberg bør få jobben.

– Spikeren i kista

Samtidig svarer hele 66,8 prosent av de med en mening at Norges nye sentralbanksjef bør bli Ida Wolden Bache.

– Dette bør være spikeren i kista. Nå ser vi at det ikke bare er flertallet på Stortinget som vil unngå en partipolitiker i sjefsstolen i Norges Bank, men også flertallet av folket, sier Venstres nestleder og finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn til TV 2.

VIL IKKE HA JENS: Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ida Wolden Bache er visesentralbanksjef i Norges Bank, hvor hun siden 1998 har bekledd flere direktørstillinger. Wolden Bache har en mastergrad i økonomi fra London School of Economics og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Jens Stoltenberg er tidligere finansminister, statsminister og nåværende generalsekretær i Nato. Han her en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Dagens sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet at han går av neste måned, og det er Jonas Gahr Støres regjering som skal utnevne hans etterfølger. I høst oppfordret de både Wolden Bache og Stoltenberg til å søke på stillingen.

– Jeg tror folk klarer å skille mellom personen Stoltenberg, som de fleste nok både liker og respekterer, og kandidaten Stoltenberg. Sentralbankens uavhengighet har blitt satt alvorlig på spill av denne prosessen. Nyhetene om middager og skogsturer har ikke styrket tilliten. Nå må Støre og Vedum snart begynne å lytte og trekke den eneste riktige konklusjonen, sier Rotevatn.

Nei til Stoltenberg i nesten alle partier

Tallene gjenspeiles hos velgere på tvers av de politiske partiene. Hos nesten alle partienes velgere er det et flertall som sier at Wolden Bache bør få jobben.

Kun blant Aps velgere svarer et knapt flertall at de mener Stoltenberg bør ansettes som sentralbanksjef. Men også her står Wolden Bache sterkt, viser bakgrunnstallene.

Siden søndag har en rekke avsløringer skapt full storm rundt ansettelsesprosessen. Søndag avslørte Aftenposten at Stoltenberg i januar i fjor deltok i en middag hjemme hos investor Knut Brundtland sammen med oljefondssjef Nicolai Tangen. I middagen argumenterte Tangen for at Stoltenberg ville være en god kandidat som sentralbanksjef.

Mandag avslørte TV 2 nok en middag hjemme hos Knut Brundtland, denne gang med Tangen og daværende statsministerkandidat for Ap, Jonas Gahr Støre. Også i denne middagen argumenterte Tangen for Stoltenberg som sentralbanksjef.

– I den samtalen så kom det opp den utfordringen som Norges Bank og oljefondet står i internasjonalt, som er en utsatt situasjon med mange konflikter og så videre. Og i den sammenheng så sa Nicolai Tangen at det å lede dette er krevende og en mann som Jens Stoltenberg har erfaring til det, sa Støre til TV 2 onsdag.

TV 2 kunne også avsløre at Stoltenberg og Støre møttes 24. oktober i fjor og at Stoltenberg da fortalte Støre at han vurderte å søke på sentralbanksjef-jobben. En samtale som Støre frem til mandag kveld hemmeligholdte.

De mange avsløringene ser ikke ut til å falle i god jord hos folket.

Liten tillit til prosessen

I Kantars meningsmåling for TV 2 svarer hele 43 prosent av de som har en mening at de har ganske eller svært liten tillit til ansettelsesprosessen som Støre-regjeringen nå håndterer.

– Det er ikke bra at mange uttrykker lav tillit til at denne prosessen foregår ryddig. Jeg er fortsatt urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig. Vi må ikke rokke ved tilliten og uavhengigheten til en så viktig institusjon som det sentralbanken er, sier Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru til TV 2.

KRITISK: Stortingsrepresentant og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun får støtte fra SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Jeg er urolig for at tilliten til politikken og viktige samfunnsinstitusjoner faller, og jeg mener det er en reell fare for at en utnevnelse av Jens Stoltenberg til ny sentralbanksjef vil kinne forsterke denne utviklinga. Det ser ikke bra ut at de viktigste posisjonene i Norge går til samme knippe mennesker, og det vil hefte ved ansettelsen at her er det et knippe mennesker i toppen som tilrettelegger for hverandre, selv om det ikke nødvendigvis er det som har skjedd, sier Kaski til TV 2.



Kun drøyt 34 prosent sier de har svært eller ganske stor tillit til prosessen.

Tause kandidater

Jens Stoltenberg vil ikke kommentere målingen. Onsdag sa han imidlertid dette om debatten om hans jobbsøknad:

– Jeg har søkt en jobb i Norge, som jeg er helt sikker på vil bli håndtert på en ryddig ordentlig måte i Finansdepartementet. Utover det vil jeg ikke gå i en debatt her fra Brussel om den diskusjonen, som jeg ikke helt ut klarer å følge i alle detaljer, sa Stoltenberg.

Ida Wolden Bache har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.