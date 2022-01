Carl (77) er statens eldste fange på «death row» – nå skal han henrettes

27. juni 1990 blir bilen Carl Wayne Buntion sitter i stoppet av en politimann i Houston, Texas.

Mens politibetjenten James Irby (37) står og snakker med sjåføren gjennom det nedrullede vinduet, går Buntion ut av bilen på passasjersiden.

Han runder bilen og skyter betjenten i hodet. Irby faller om, og Buntion avfyrer ytterligere to skudd mot politimannens rygg.

Han løper fra åstedet, og skyter mot mennesker som kommer hans vei. Buntion blir senere funnet i en nærliggende bygning.

Ville hevne sin døde bror

På drapstidspunktet var Buntion 46 år og på prøveløslatelse etter å ha sonet 13 måneder av en 15 år lang fengselsdom, for å ha forgrepet seg seksuelt på et barn. Han hadde også 13 tidligere domfellelser på rullebladet.

I 1971 ble tvillingbroren Kenneth skutt og drept av to politimenn. Ifølge Associated Press hadde Buntion uttalt at han ønsket å hevne sin avdøde bror.

Et år etter drapet på politimannen Irby, som etterlot seg kone og to små barn, ble Buntion dømt til døden i 1991. Likevel frafalt dødsdommen i 2009, men i 2012 returnerte han til «death row» etter ny straffeutmåling.

Tirsdag 4. januar ble datoen fastsatt. Buntion skal henrettes 21. april 2022, for det 32 år gamle drapet, det melder flere amerikanske medier, deriblant CBS 11. Han vil da være 78 år gammel.

Delstatens eldste fange på «death row»

Ifølge Click 2 Houston er Buntion den eldste dødsdømte fangen i Texas, og dersom henrettelsen gjennomføres den 21. april, vil han være den eldste som noensinne har blitt henrettet i delstaten.

– Han skjøt en politimann i hodet for mer enn 30 år siden, og det er på tide at han blir holdt ansvarlig for sin forbrytelse. Han frarøvet offiser Irby livet, og fratok hans familie et helt liv med minner. Det er på tide at de får rettferdighet, sa distriktsadvokaten i Harris County, Kim Ogg, gjengitt av Click 2 Houston.

Irbys etterlatte kone, Maura Irby, sier ifølge nettstedet at datoen for henrettelsen var etterlengtet.

– Jeg fant nettopp ut i morges at Carl Buntion blir henrettet. Det har gått 30 år. Vi har ventet lenge på dette. Jeg skulle ønske James var her for å se det. Det er godt å avslutte kapittelet om drapet på min mann. Nå kan vi legge dette vekk.