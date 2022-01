Tidligere syrisk oberst dømt til livstid i Tyskland

En tysk domstol har dømt en tidligere syrisk oberst til livsvarig fengsel for forbrytelser mot menneskeheten begått under krigen i Syria.

Den tidligere syriske etterretningsagenten Anwar Raslan (58) bor i Tyskland etter å ha hoppet av og søkt asyl i landet i 2014.

Dommen kommer etter at han ble funnet skyldig i å ha hatt overoppsynet da 27 mennesker ble drept i Khatib-fengslet i Damaskus i 2011 og 2012. Han er en av flere tidligere medlemmer av Assad-regimet som anklages for forbrytelser under krigen i hjemlandet.

Det er prinsippet om universell jurisdiksjon som gjør disse sakene mulig. Det er et folkerettslig prinsipp om at personer som har begått svært alvorlige forbrytelser, deriblant krigsforbrytelser og folkemord, kan rettsforfølges uavhengig av stedet der ugjerningene ble begått.

Rettssakene i Tyskland kommer som et resultat av at syrere i landet har fortalt om bruk av utstrakt tortur i syriske fengsler. Prosessen har pågått i flere år, og det er snakk om flere saker.

Raslans advokater mente han burde frikjennes. De viste til at han aldri personlig torturerte noen, samt at han hoppet av i 2012. Tysk påtalemyndighet mener imidlertid at Raslan var ansvarlig for «systematisk og brutal tortur» av nærmere 4.000 innsatte mellom april 2011 og september 2012.