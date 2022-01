De er blant de aller dyreste modellene som forlater Mercedes-fabrikkene, og leveres foreløpig KUN med bensintørste motorer.

Likevel: 2021 ble tidenes salgsår for de aller heftigste modellene til Mercedes, signert AMG.

Globalt ble det utlevert hele 145.979 AMG-modeller i fjor, noe som er en økning på nesten 17 prosent, sammenlignet med 2020.

Hjemme i Norge ble det også et solid salgsår for AMG, selv om det ikke ble noen ny rekord.

En av de dyreste på topp

Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken viser at det ble solgt 71 nye AMG-modeller i Norge i 2021.

Og faktisk er det en av de aller dyreste modellene som ble bestselgeren. Det er nemlig den digre SUV-en GLE som toppet AMG-salget.

Her ble det utlevert 25 eksemplarer, og flesteparten valgte attpåtil topputgaven: GLE 63 S, med en diger V8-motor på 612 hk.

Denne har en startpris på drøyt 2,2 millioner kroner. Med «nødvendig» ekstrautstyr nærmer den seg brått 2,5 millioner.

– AMG-salget har gjennom 2021 hatt god fart, der registreringsstatistikken viser at GLE er den mest populære modellen, med versting-utgaven GLE 63 S i toppen. Samtidig ser vi at lange leveringstider på den ekstremt populære modellen AMG G 63, gjør at registreringstallene kunne vært enda høyere, kommenterer André Jaskiewicz, kommunikasjonskonsulent i Mercedes Norge.

Nå kjøper vi dyre verstingbiler som aldri før

AMG GLE leveres i flere ulike versjoner, både med 3-liters rekkeseks-motor, samt 4-liters V8. Videre kan du velge mellom coupé (bildet) eller et mer tradisjonelt SUV-karosseri.

Minstemann på andreplass

Plassen for nest mest solgte AMG-modell i Norge i fjor, deler de minste modellene A-klasse og CLA. Disse solgte i ni eksemplarer hver.

Her er startprisen 697.900 kroner for AMG A 35, altså en god kontrast mot bestselgeren til over 2,2 millioner.

En annen som bil som fortsetter å levere godt er legendariske G-Klasse, eller G 63 som den heter i AMG-verdenen. Åtte nordmenn slo på stortromma og kjøpte en slik kliss ny i fjor. Tallet hadde vært enda høyere dersom den norske importøren hadde fått kloa i flere biler.

Rekordår for Ståle og Anders – men de har ikke solgt én eneste elbil

AMG CLA 45 S er utstyrt med verdens kraftigste serieproduserte 2-liters turbomotor. Den yter 421 hk og hele 500 Nm. Startprisen i Norge er 948.900, mens den litt snillere utgave, CLA 35, begynner på 759.900 kroner.

Mye mer i vente

For de aller mest bilgale, er det mye spennende i vente fra AMG i år. Blant annet får vi en helt ny generasjon SL, som for første gang er bygget helt fra bunn av hos AMG.

Et annet høydepunkt er AMG GT 63 S E Performance, en ladbar hybrid med vanvittige 843 hk og 1.470 Nm. Denne feier unna 0-100 km/t på rekordraske 2,9 sekunder. 0-200 km/t loves i mål på under 10 sekunder, mens toppfarten er 316 km/t.

For første gang kommer også tidenes første helelektriske AMG-modell på markedet i år, nemlig EQS 53 4Matic+. Topputgaven får 761 hk og 1.020 Nm. Med avgiftsfritak, blir det uten tvil spennende å se hva prisen på denne ender på.

Tidenes kraftigste Mercedes – får 843 hestekrefter

AMG GT 63 S E Performance er tidenes kraftigste Mercedes-modell. Bilen ventes til Norge i løpet av våren.

Se alle salgstallene i tabellen under:

Modell Antall AMG A 35 2.0-306 4MATIC 3 AMG A 45 S 2.0-421 4MATIC 6 AMG CLA 35 2.0-306 4MATIC 2 AMG CLA 45 S 2.0-421 4MATIC 7 AMG C 63 S 4.0-510 1 AMG C 63 S 4.0-510 CAB 1 AMG E 53 3.0-435 4MATIC 5 AMG E 53 3.0-435 4MATIC CAB 1 AMG CLS 53 3.0-435 4MATIC 1 AMG GLB 35 2.0-306 4MATIC 1 AMG GLC 43 3.0-390 4MATIC 2 AMG GLC 63 S + 4.0-510 4MATIC 1 AMG GLE 53 + COUPE 3.0-435 4MATIC 2 AMG GLE 53+ 3.0-435 4MATIC 4 AMG GLE 53 + 3.0-435 4MATIC 5 AMG GLE 63 S + 4.0-612 4MATIC 11 AMG GLE 63 S + COUPE 4.0-612 4MATIC 3 AMG GLS 63 + 4.0-612 4MATIC 5 AMG G 63 4.0-585 4MATIC 8 GT R 4.0-585 1 AMG GT BLACK SERIES 4.0-730 1 Totalt 71

Eyvind Hellstrøm realiserte sin G 63 for et par år siden. Her får han sin første prøvetur: