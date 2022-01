Kinesiske Nio etablerte seg i Norge i fjor. De er ett av flere nye bilmerker som har kommet til landet i det siste. Og Nio skiller seg ut på flere måter.

De har etablert sitt først showroom på en av Norges dyreste adresser, nemlig på Karl Johan i Oslo. Og nå åpner de også snart noe ingen andre elbilmerker i Norge har: Nemlig en batteribyttestasjon.

19. januar skal de etter planen åpne det de kaller en Power Swap-stasjon, i Lier ved Drammen.

Her tenker Nio helt nytt. I stedet for å lade batteripakken slik vi er vant til, blir den i stedet tatt ut av bilen – og erstattet med en som er fulladet. Det hele skal bare ta fem minutter.

– Fjerner bekymringer

Batteribytte-stasjonen blir den første av sitt slag utenfor Kina. Stasjonen vil kunne bytte ut batteriet i alle Nios biler og er naturligvis kompatibel med Nio ES8 som ble lansert høsten 2021.

– Elbilteknologien har kommet veldig langt de siste årene og våre Power Swap-stasjoner er en av de største utviklingene på feltet. Ikke bare fordi de gjør elbilen mer praktisk, men også for det de fjerner bekymringene knyttet til å eie en dyr batteripakke. Dette er første gang denne typen teknologi lanseres i Norge og vi gleder oss til å la brukerne våre ta den i bruk, sier Nio-importøren, i en pressemelding.

Her kan du lese mer om Nios batteribytting

Det første Nio House ble etablert i Oslo sentrum i fjor. Dette er mer showroom og opplevelsessenter, enn tradisjonell bilbutikk.

Bruker ett døgn på lading

De mener dette er et bedre alternativ enn tradisjonell hurtiglading:

– Så lenge det tar rundt 30 minutter å lade en bil fra 20 til 80 prosent, vil ikke elbilen være et fullgodt alternativ til bensinbilen. Med dagens løsning bruker en gjennomsnittlig elbileier rundt ett døgn i året bare på lading. Venting i ladekø kommer i tillegg. På tiden en hurtiglader kan betjene én bil, kan våre Power Swap-stasjoner bytte batteri i seks biler. Power Swap får ned tiden det tar å få fulladet bil med ca. 83 prosent, sier Nio-importøren.

De anfører av batteriet utgjør et sted mellom 15 og 20 prosent av prisen på en ny elbil, men er den svakeste delen av bilen. Batteriet påvirkes av ytre faktorer som temperatur og ladevaner, noe som gjør at mange kan oppleve dårligere ytelse over tid.

Risikerer du å måtte skrote elbilen på grunn av batteriene?

ES8 er første bil ut fra Nio i Norge, dette er en SUV i familiebilklassen.

Skal ha 20 stasjoner

Alle batterier som kommer inn i Power Swap-stasjonene blir testet for feil og slitasje. Hvis et batteri er i dårlig stand, blir det tatt ut av rotasjon.

Ifølge Nio vil elbilbatteriene de kommende årene bli større, mer stabile og mindre sensitive.

– I tillegg vil prisene fortsette å falle. I Nio jobber vi allerede nå med å rulle ut et enormt solid state-batteri på hele 150 kWt og vi arbeider med flere andre nyvinninger, opplyser importøren.

Åpningen av Power Swap-stasjonen på Lier er bare starten på utbyggingen i Norge.

– Innen utgangen av 2022 planlegger vi å ha 20 stasjoner plassert ut over store deler av Norge, sier Espen Byrjall som er Power & Ops Manager hos Nio Norge.

Klikk her for å lese testen vår av Nio ES8

Video: Her kan du se hvordan batteribyttestasjonen fungerer