Renault er kanskje ikke det første merket du forbinder med en sportsbil, selv om de har noen godbiter på samvittigheten opp gjennom årene. Vi minnes blant annet 5 Turbo, Clio V6, Megane 250, Alpine 110 og raringen Sport Spider.

Men de vet faktisk en god del om hvordan man lager morsomme, kompakte biler, selv om de ikke gjør det så ofte.

I 2011 presenterte de Megane RS 265 – en spesialutgave av Megane RS 250. Og som du ganske riktig har gjettet allerede: 265 indikerer antall hestekrefter.

Nå er en av disse til salgs på bruktmarkedet i Norge.

Pris

RS står her for Renault Sport – og RS 265 ble kun levert i to farger: Gul eller svart. Bilen vi har funnet er svart – med 19" svarte felger. Det er en 2012-modell som har rullet beskjedne 52.000 kilometer.

Basert på bildene ser den ut til å være i riktig så god stand, og her snakker vi en bil som vil få mange Renault-entusiaster til å glise bredt.

Den er for øvrig godkjent med både senkesett og spacere – som bidrar til et ekstra barskt utseende.

Manuell girkasse er akkurat slik det skal være på disse bilene. Sportsseter og en god bunke med utstyr, er også på plass.

Slik ser bilen som ligger for salg i Norge ut. Faksimile: Finn.no

Overkommelig pris

Prisantydningen er satt til 295.000 kroner. Om det er dyrt eller billig er nesten umulig å si. For det er ikke akkurat flust av disse på markedet.

En rask titt på bruktmarkedet i Tyskland gjør det ikke så mye lettere. Også her er dette en sjelden bil. Vi fant en som hadde gått nesten 100.000 kilometer til knappe 18.000 Euro.

Men at det er en overkommelig pris for mange, er det ingen tvil om. Her kan du faktisk bli sittende med et aldri så lite samlerobjekt, også.

Slik ser interiøret ut. Ikke mye å plukke på her, ser det ut som. Faksimile: Finn.no

Ingen rakett, men ...

0-100 km/t leveres på seks sekunder blank. Det er ikke nok til å få folk til å sette kaffen i vrangstrupen. Men opplevelsen av å kjøre en lett bil med manuell girkasse og et fintunet understell er likevel noe for seg selv.

Bilen fikk glitrende omtale i tester – og velrenommerte Auto Express i England kalte den en GTI-killer. Både TopGear og What Car? kåret den til beste bil i klassen,

RS 265 satte dessuten gode rundetider på den krevende racerbanen Nürburgring.

Flere verstinger

Etter hvert laget forresten Renault noen enda hvassere utgaver av Megane. I 2017 kom 275 Cup-S – og deretter verstingen R.S. Trophy-R i 2019.

I sistnevnte ble effekten i en 1,8-liters motor skremt opp til 300 hestekrefter. I tillegg ble det kuttet vekt, satt på karbonfelger, eksosanlegg i titan og baksetene ble kastet ut. Bremser og understell ble også oppgradert.

Resultatet: Den raskeste gatebilen Renault noen gang hadde produsert. På Nürburgring kjørte den inn til imponerende 7 minutter og 45 sekunder.

