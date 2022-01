Everton selger stjerneback: – Hadde ikke trodd det skulle ende slik

Digne har ikke bare gode minner fra Villa Park. Se selvmålet øverst.

Lucas Digne har vært en av Evertons beste spillere siden han kom til til Merseyside i 2018. Nå er han solgt til Aston Villa etter å havnet fullstendig i kulden hos manager Rafael Benítez.

Den franske venstrebacken ble kjøpt fra Barcelona, og har store klubber som Paris Saint-Germain og Roma på cv-en, i tillegg til hele 43 landskamper for det franske landslaget.

Dermed ble han regnet som et lite kupp for Everton i sin tid, og levde også opp til forventingene med gode prestasjoner på banen. Men denne sesongen endret alt seg. 28-åringen har ikke spilt for de blå siden tapet mot Liverpool 1. desember.

Benítez har gått ut offentlig og beskyldt franskmannen for å være mer opptatt av sine personlige stats enn å hjelpe klubben. Da den ukrainske venstrebacken Vitaliy Mykolenko ble klar for Everton tidlig i januar-vinduet forsto de fleste at det kun var et tidsspørsmål før Digne var ferdig i klubben.

ISKALDT: Forholdet mellom Lucas Digne og Rafa Benítez ble fort kjølig. Foto: Darren Staples

Klubber som Newcastle og Chelsea er blitt nevnt, men det var altså Aston Villa som trakk det lengste strået. Ifølge The Guardian betaler Birmingham-klubben om lag 270 millioner kroner for Digne. I tillegg er det ventet at Anwar El Ghazi går andre veien på lån.

– Jeg hadde ikke trodd det skulle ende slik, skriver Digne på sin Instagram.

– Det er kun ett år siden jeg signerte en ny kontrakt, med en ambisjon om å bli i klubben lenge. Min drøm var å hjelpe klubben tilbake dit den hører hjemme. Å bære kapteinsbindet i enkelte kamper gjorde meg alltid stolt.

Den nybakte Aston Villa-spilleren slår tilbake mot beskyldningene fra Benítez.

– Det som har skjedd, og enkelte ting som er blitt sagt om meg den siste måneden, har gjort meg veldig trist. Men jeg kommer ikke til å bli med på en ordkrig med noen. Det fortjener ikke klubben eller fansen, og, for å være ærlig, så føler jeg ikke at jeg fortjener det heller...

– Av og til trengs det bare en person fra utsiden til å ødelegge et nydelig kjærlighetsforhold, skriver Digne.