Riise om Liverpools problemer: – Det tester jo troppen

John Arne Riise vant Champions League med Liverpool i 2005 og spilte 234 kamper og scoret 21 mål for klubben i periden 2001 til 2008.

Den tidligere venstrebacken følger fremdeles gamleklubben tett, og har naturligvis bitt seg merke i problemene Liverpool har opplevd med covid-19 denne sesongen.

RAMMET AV KORONA: Både Liverpools manager Jürgen Klopp og assistant Pep Lijnders. Foto: Nick Potts

Både manager Jürgen Klopp og assistentmanager Pep Lijnders testet tidligere i år positivt for korona. I tillegg ble flere sentrale spillere, deriblant Virgil van Dijk, Fabinho og Thiago Alcantara, smittet før jul.

Totalt skal elleve spillere de siste månedene ha blitt smittet av koronaviruset, noe som blant annet førte til at ligacupsemifinalen mot Arsenal ble utsatt tidligere i januar.

– Det tester jo troppen

John Arne Riise mener imidlertid at Liverpool likevel har kommet seg sånn noenlunde helskinnet ut av «koronakrisen» som rammet laget.

– Det er mange klubber som har slitt med covid-19, og Liverpool har vært en av dem. Det tester jo troppen, men jeg mener Liverpool har klart seg ganske greit likevel, sier Riise, før han forklarer hvorfor:

– Liverpool er langt bak Manchester City i serien, men gikk videre i både Champions League, FA-cup og henger fremdeles med ligacup, så alt tatt i betraktning så har de klart seg, poengterer han.

Foran søndagens TV 2 Premium-sendte oppgjør mot Brentford ligger Liverpool langt bak Manchester City, som topper Premier League-tabellen suverent.

Etter lørdagens 1-0-seier mot Chelsea er Manchester City hele 14 poeng foran Liverpool på toppen av Premier League-tabellen.

Riise tror Liverpool ikke vil makte å hente igjen det store forspranget Pep Guardiolas formssterke mannskap har sikret seg.

– Liverpool har mye å ta igjen på City når det gjelder resten av sesongen. Det ser ganske så tøft ut for Liverpool med tanke på å ta tittelen, sukker Riise.

– En fantastisk duell

Den tidligere venstrebacken vil imidlertid ikke utelukke helt at Liverpool kan utfordre Manchester City i innspurten.

– Det blir en fantastisk duell med City, Chelsea og Liverpool. Så kan det hende noen lag under dem på tabellen kan nærme seg litt også, sier Riise, før han poengterer følgende:

– Men det skal mye til at Manchester City plutselig taper mye kamper, det har de akkurat ikke for vane å gjøre. Jeg tror det blir veldig vanskelig for Liverpool å ta igjen City, men helt umulig er det ikke. Akkurat nå ser det imidlertid veldig tøft ut, slår den tidligere Liverpool-profilen fast.