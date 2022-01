Her har OBOS-laget tatt inn på hytter i Sverige for å kunne trene

Restriksjonene i Norge har ført til at Kongsvinger har dratt til Karlstad for å lade opp til sesongen.

Restriksjonene siden midten av desember på all lagidrett i Norge under det øverste nivået har ført til at Kongsvinger har måtte være kreative for å få trent som normalt i oppkjøringen.

Løsningen: en ad hoc-treningsleir i Karlstad, to timer unna i et mindre restriktivt Sverige.

– Det har vært helt topp. Vi har bodd og trent i Karlstad. Det har vært en kjempestart på oppkjøringen. Vi bor i noen hytter på en campingplass. Ingen andre vil jo bo på en campingplass midt på vinteren, så det har vært økonomisk gunstig også! sier Espen Nystuen, daglig leder i Kongsvinger, til TV 2.

I en slik hytte har Kongsvinger-spillerne holdt hus. Foto: First Camp

– Det finnes ikke kompensasjonsordninger for trening!

OBOS-laget kom forrige torsdag og blir til og med fredag denne uken, i påvente av de ventede lettelsene som vil bli gitt til lag også under toppnivået av regjeringen torsdag kveld.

Glåmdalen omtalte denne saken først

– Vi starter sesongen tre uker tidligere enn de andre i og med at vi skal spille cupkamp mot Viking 12.mars. Og det finnes jo ikke akkurat kompensasjonsordninger for trening! Så vi er helt avhengige av å få trent, sier Nystuen.

– Hva synes du om at OBOS-ligaen ikke lenger er definert som toppidrett og derfor har strenge restriksjoner?

– Det sier seg selv. Det må jo åpenbart ha skjedd en byråkratisk feil her, i og med at OBOS-ligaen ikke lenger er definert som toppidrett. Der må det ha skjedd en feil, men vi har fått signaler på at de retter opp i det på torsdag. Samtidig mener vi at hele fotballen må få åpne opp, ikke bare vi, basert på undersøkelser i fjor som viste hvor lite smitte som kommer fra fotballen.

Smitteutbrudd hos Raufoss i Tyrkia

Nystuen sier at de har, som mange andre i norsk fotball, fått «tydelige signaler» på at definisjonen av toppidrett vil bli utvidet av regjeringen torsdag kveld.

Om det skjer, vil Kongsvinger og de andre lagene kunne trene som normalt igjen i Norge.

Divisjonskollega Raufoss har reist til Tyrkia for å trene.



Et utbrudd i troppen, der flere har blitt smittet, har ført til at laget har utsatt hjemreise fra Tyrkia fra 15. - til 22.januar, skriver Raufoss på sin hjemmeside.

I midten av desember anbefalte helsemyndighetene at kun 3 000 utøvere fra lagidretter skulle defineres som toppidrettsutøvere og på den måten skjermes fra de mest inngripende tiltakene.

Når regjeringen holder pressekonferanse torsdag 19:00, er det ventet at dette antallet igjen blir oppjustert til den tidligere standarden - hvor de tre øverste nivåene på herresiden og de to øverste på damesiden i norsk fotball falt under definisjonen.