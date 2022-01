Norske Philip (19) avslører interesse fra NHL-klubber

Det flyter godt for Philip Granath. 19-åringen har fått sitt gjennombrudd i SHL, ser frem til CHL-finale og kontaktes av NHL-klubber.

Allerede som 15-åring dro Asker-gutten til Sverige. Der begynte han på hockeygymnas og spilte for Frölunda sitt U18- og U20-lag.

Som 18-åring fikk han debuten for Frölunda i SHL, men det ble med kun to kamper på det øverste nivået før han satte kursen sørover til Ängelholm og den svenske klubben Rögle BK.

Der begynte han på U20-laget, hvor han gjorde sakene sine godt og produserte mange målpoeng.

Utover høsten og vinteren har han fått mange sjanser på SHL-laget, og Granath ble rett før nyttår belønnet med en rookie-kontrakt som strekker seg ut sesongen.

– Å få kontrakt var et klart mål før sesongen. Jeg mener at jeg har gjort meg fortjent til den spilletiden jeg har fått. Sesongen har vært mer enn godkjent. Nå gjelder det å fortsette slik for å få den kontrakten forlenget etter sesongen, sier Granath på telefon fra Sverige.

Til finale

For han har klubbens CHL-eventyr åpnet dører. Han har fått mye tillit i deres kamper der, og denne uken kom sesongens til nå største høydepunkt.

Etter å ha vunnet den første semifinalen 5-3, var Granath med på laget da Rögle tok seg til finale ved å slå hans tidligere klubb, Frölunda, 3-1.

– Det var kjempekult. Vi er veldig gira før finalen. Det er en stor tittel som vi har veldig lyst å vinne, sier han.

Den norske landslagsspilleren Mats Rosseli Olsen spilte semifinalen for den regjerende mesteren, Frölunda.

Finalen skal spilles 1. mars. Det er foreløpig ikke klart hvem av Tappara og RB München som blir det andre finalelaget.

I SAMTALER: Philip Granath har vært i samtaler med minst to NHL-klubber. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

NHL-interesse

– Hvor mye tenker du på NHL-draften som skal gjennomføres i juli?

– Helt ærlig er ikke det noe jeg tenker på i det hele tatt. Blir jeg draftet så er det kjempekult, men jeg går ikke og tenker noe på det. Jeg har hatt noen samtaler med ulike lag, svarer han.

Granath har blant annet hatt samtaler med Vegas Golden Knights og Toronto Maple Leafs.

– Tror du at du kan bli draftet denne sesongen?

– Ja, det tror jeg absolutt, svarte Granath onsdag.

Senere samme kveld annonserte sin mid-season rangering av europeiske hockeyspillere. Der var ikke Granath med. Det var nordmennene Martin Johnsen, Gabriel Kock og Eskild Bakke Olsen. De er rangert som henholdsvis nummer 60, 90 og 104.

SELVSIKKER: Philip Granath (t.v) har stor tro på egne ferdigheter. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Har aldri tvilt

Til han var 13-14 år gammel spilte han både fotball og ishockey. Asker-gutten hevdet seg bra i begge idretter, men han følte til slutt at han måtte ta et valg om hvilken idrett han ville satse på.

– Da falt valget på ishockey, sier han.

– Var det et enkelt valg?

– Ja. det var ganske åpenbart at det måtte bli hockey, svarer Granath.

19-åringen er glad for at han tok valget tidlig om å reise til Sverige for å utvikle seg videre.

– Jeg er rimelig sikker på at det var rette valget for meg, sier han.

– Har du noen gang tvilt på om du har det som skal til for å slå gjennom på toppnivå?

– Nei. Jeg har alltid hatt tro på meg selv. I løpet av karrieren føler jeg at jeg har vist for meg selv og andre at jeg kan bli så god jeg bare vil, svarer Granath.