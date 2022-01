Kalte inn kommunene til «hemmelig» møte – lovet lettelser

Torsdag klokken 19.00 har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) kalt inn til pressekonferanse.

Temaet for pressekonferansen er en oppdatering på de gjeldende smitteverntiltakene som går ut fredag 14. januar.

– Kommer lettelser

TV 2 har snakket med flere ordførere som bekrefter at de onsdag ettermiddag ble kalt inn til møte med helse- og omsorgsdepartementet, FHI og Helsedirektoratet i forkant av kveldens pressekonferanse.

Etter det TV 2 forstår ble det ikke presentert konkrete tiltak, men flere opplyser at helseminister Ingvild Kjerkol lovet lettelser.

– Signalene fra statsråden var at det kommer lettelser, og det man trekker fram er skjenkestopp, arrangement, og TISK (karanteneregler), sier kommunedirektør i Trondheim Morten Wolden til TV 2.

– Neppe forholdsmessig

Wolden opplyser at de også fikk FHI og Helsedirektoratets vurdering av smittesituasjonen, prognoser og hvordan dette kan slå ut i ukene som kommer.

Onsdag kom FHI med sin siste risikorapport på omikron-utbruddet i Norge, hvor de understrekte at de venter en betydelig vinterbølge fra januar til mars.

Samtidig forventer FHI at mange hundre tusen vil bli smittet.

Selv om FHI tror det vil komme en enorm vinterbølge skriver de i rapporten at det ikke vil være fornuftig med strenge tiltak over tid.

– Det er neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak mot epidemien over tid, sto det i rapporten.

Faglig begrunnet

Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik deltok også under møtet. Han sier at de hadde håpet på en forvarsel om hva som kommer under kveldens pressekonferanse.

– Det er jo i kommunene disse tiltakene skal opereres, folk bor ikke i en regjering, sier Indrevik.

Han er klar på at det viktigste for dem er at det kommer lettelser som er faglig begrunnet.

Følg pressekonferansen direkte på TV2.no og Nyhetskanalen fra klokken 19.00.