Krever gjenåpning: – Det finnes ikke noe alternativ

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol skal informere om justeringer i tiltakene torsdag kveld. Kjerkol har allerede lovet lettelser, og mange håper og forventer det betyr en betydelig justering av den nasjonale sjenkestoppen.

En bransje i knestående håper intenst det betyr at de kan ønske gjester velkommen igjen fra fredag.

– Nå må de åpne opp. Det finnes ikke noe alternativ. Argumentene for å holde stengt holder ikke stikk, og det går ut over oss som er i en bransje som allerede lever på marginer, sier kokk Eirik Strøm Lillebø i Code i Bjørvika til TV 2.

– Helt forferdelig

Før jul måtte han permittere alle sine 75 ansatte.

– Det var helt forferdelig. Det var den verste runden av alle. Det er unge mennesker som kanskje har sin første jobb, så er det slik behandling de møter, forteller en preget Lillebø.

Han har selv satset alt han eier på å bygge opp restauranten sin, og sier at de så vidt begynte å få hodet over vann da den nye nedstengningen kom i begynnelsen av desember.

– Vi forventer at vi kan servere alkohol til 22 fra fredag, og da skal vi være fornøyde med det. Men vi håper også at vi kan slippe regelen om meteren snart også, sier Lillebø.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke Foto: Truls Aagedal / TV 2

– For å bevare arbeidsplasser, må vi kunne fylle restauranten, sier han.

40 prosent måtte permittere

Både bedriftsledere og organisasjonene Virke og NHO har vært kritiske til den nasjonale skjenkestoppen siden den ble innført i desember, og er klare på at den må oppheves.

Begge organisasjoner forventer at bedriftene kan servere alkohol fra fredag.

– Vi har vært tydelige på at det er for inngripende og for dårlig dokumentert som smitteverntiltak, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, til TV 2.

NHO Reiseliv vil ha slutt på full skjenkestopp som pandemitiltak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi ønsker heller strengt enn stengt, og med de innleggelsestallene som er nå, mener vi det bør legges til rette for det, sier han.

NHO mener også at lønnsstøtteordningen til regjeringen har vært for dårlig.

– Lønnsstøtteordningen har vi også hatt innsigelser mot, blant annet på grunn av «alle eller ingen»-regelen.



NHO er også klinkende klare i budskapet om at lønnsstøtteordningen må forlenges en måned til.

– Vår ferske medlemsundersøkelse viser at fire av ti måtte permittere ansatte etter at skjenkestoppen ble innført. For mange bedrifter var det ikke mulig å beholde alle ansatte i jobb, uten en eneste gjest, slik lønnsstøtteordningen krever, sier Ole Michael Bjørndal i NHO til TV 2.

De ønsker også en oppmykning av regelen om meteren.

– En vennegjeng, kolleger eller utvidet familie bør kunne få sitte nærmere hverandre enn en meter, sier han. NHO mener bruk av koronapass kunne skapt rom for å løse disse restriksjonene fortere.

– Vinglete og urettferdig

Karl-Henning Svendsen er daglig leder i NoHo Norway, som driver flere av de største utestedene i Oslo. Totalt har de 650 ansatte som har levd med stor usikkerhet siden pandemiens start.

– Vi har forståelse for at vi må ha kontroll på smitten, men vi synes denne regjeringen har vært veldig vinglete, og denne runden har ikke tiltakene vært begrunnet godt nok, sier Svendsen til TV 2.

URETTFERDIG: Daglig ledrer i NoHo Norway Karl Henning Svendsen mener tiltakene har rammet urettferdig. Foto: Per Haugen / TV 2

Han sier at myndighetene i realiteten har gitt dem yrkesforbud.

– Vi føler det har vært urettferdig. Støtteordningene har heller ikke truffet rett og vi har heller ikke opplevd at regjeringen har vært villige til å lytte til oss. Det har vært skuffende, sier han.

Svendsen og NoHo Norway har valgt å ikke permittere sine ansatte denne siste runden med nedstengninger.

– Vi valgte å beholde alle de ansatte i arbeid både fordi vi fryktet kompetanseflukt, og av menneskelige hensyn, sier han.

Egenkapitalen er borte

De har brukt tiden på kursing og oppussing, men det har kostet dyrt.

– All egenkapital er brukt opp, og vi er satt flere år tilbake økonomisk etter disse to årene, sier han.

Svendsen og co håper de i kveld får beskjed om at de kan åpne dørene sine for gjester igjen, men de forventer ikke et plutselig storinnrykk.

– Vi regner med en styrt åpning. Det kan for eksempel bli skjenking til matservering fram til klokken 22.

– Men vi er klare for å ta imot alle som kommer! sier han.

Ingen av de TV 2 har snakket med tror det er mulig at regjeringen lar være å åpne for skjenking fra fredag.

– Det er skapt en forventning om at det kommer en endring. Det vil være underlig om de vil gå i en annen retning. Da er vi interessert i hva som er begrunnelsen for det, sier Kristensen i Virke til TV 2.

Mindre støtte for tiltak

Tall fra Norsk koronamonitor som ble offentligjort onsdag viser at det kun er 36 prosent av befolkningen som støtter nasjonal skjenkestopp, mens 52 prosent er negative til tiltaket.

32 prosent mener tiltakene er for strenge, det er ni prosent opp siden desember, ifølge undersøkelsen.

– Fram til julaften var det flertall i befolkningen for skjenkestopp. Flertallet har nå snudd, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen, til NTB.