Det ble en gledelig overraskelse for «Torpet kjendis»-deltakerne Martine Lunde (25), Marna Haugen (40) og Mia Gundersen (60), da de havnet på den lille husmannsplassen sammen.

Trioen var dog klar over at et nytt tilskudd var på vei fra Farmen kjendis-gården. Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56) tapte nemlig den første tvekampen på gården, og var svært skuffet da han ankom Søndre Størholdt.

Men fire skulle raskt bli til tre, og Mini endte opp med å møte Gundersen i kamp.

Etter en intens presisjons-duell var det til slutt Mini som kunne juble høyest, da han vant konkurransen. Dermed måtte Gundersen pakke sekken, og forlate Torpet kjendis.

– Var noe dritt

Da TV 2 slår på tråden til Gundersen kort tid etter hun har forlatt 1922-tilværelsen, er det en glad 60-åring som tar telefonen.

– Det går så fint, det går veldig bra med meg. Alt kan jo skje – jeg hadde ikke regnet med verken det ene eller det andre. Jeg har ingen sure miner, og er ikke lei meg, sier hun.

– Når du er med på sånne konkurranser kan det gå absolutt alle veier. Jeg har fått være med på så mye. Dette er «the name of the game». Det ble som det ble, jeg gjorde en innsats og kunne ikke gjøre det bedre.

Både Gundersen og Mini siktet seg inn på én sirkel de valgte å fokusere på. Med minimal klaring hadde Mini oddsen på sin side.

– Det er jo mye flaks. Det var veldig jevnt. Jeg tror jeg var en halv centimeter i fra, om det ikke var snakk om millimeter. Vi hadde satset på samme blink – og vi hadde like feil på de to andre. Det var noe dritt med de få millimeterne.

Litt irritert

Da Gundersen kom inn på Torpet kjendis ble hun overrasket over å møte to kvinner. Likevel synes hun dametrioen har fungert svært godt, og skulle ønske de kunne fått litt mer tid sammen.

– Jeg synes det er dumt at vi tre jentene ikke kunne fått driftet gården en uke til. Det hadde vi så sinnsykt lyst til.

Ifølge Gundersen var Mini usikker på om han ønsket å fortsette, men at konkurranseinstinktet hans tok over.

– Selv om vi sa at vi hadde lyst til å være oss jentene klarte han ikke gi slipp. Jeg er litt irritert på han, når han kunne sagt: «Vet du hva? Jeg reiser hjem jenter. Slapp av, jeg skal tape dette med glans, men ikke tape ansikt.» Men han ville ikke det. Hvorfor kunne han ikke dratt hjem og golfet?, sier hun spøkefullt.

Hadde med «uskyldig» bagasje

Selv om det kun ble en kort uke på Torpet kjendis for 60-åringen, er hun glad for tiden hun fikk i 1922, og et avbrekk for hverdagen hjemme.

Til TV 2 avslører hun dog at både hun og de andre damene hadde smuglet med seg diverse nødvendigheter.

– Det var så uskyldig, men vi klarte å smugle med oss litt forskjellige sminke. Martine var flinkest, og hadde ikke tatt med så mye, mens jeg og Marna hadde litt på lur, flirer hun.

– Jeg tok med en concealer og en krem som dekker litt. Jeg gjemte det under puppene, så det var nøye planlagt. Marna fikk med seg en mascara. Vi delte alt med hverandre, etter hvert som det kom frem.

Under intervjuet innser Gundersen at hun glemt igjen den siste gjenstanden hun smuglet med seg.

– Åh, den glemte jeg der, faen! Men det var en pinsett. Det måtte jeg ha med for plutselig så gror hårene litt ut framme på haka. Også klarte jeg å lure med meg seks-syv snus. Det delte jeg med Martine, og hun ble helt gira. Jeg fikk egentlig med meg en del inn. Det er jo litt gøy da.

Unner henne seieren

For en kort stund vil Haugen, Lunde og Mini styre fortet på den lille husmannsplassen, før en ny utslått Farmen kjendis-deltaker ankommer. Gundersen ser ikke bort ifra at det vil utvikle seg et taktisk spill.

– Jeg er bombesikker på at Marna kommer til å bruke taktikk fremover. Hun har virkelig lyst til å få denne opplevelsen. Hun er klar for det, og det unner jeg henne.

Da Mini entret Torpet kjendis erkjenner Gundersen at damenen forsøkte å bruke noe taktikk mot han.

– Vi prøvde å psyke han litt ut – sa at det ikke var noen god plass å være, ler hun.

– Det ble ikke gjort på noen slem måte, det er jo et spill. Vi sa ifra at han egentlig ikke var så velkommen her, og vi forsøkte å snakke hull i hodet på han, så han ble trøtt. Men det var ingenting som funket på han. Han er taktisk, og sier det rett som det er.

Nå heier Gundersen ekstra på Haugen, og håper hun klarer å komme seg inn på Farmen kjendis-gården.

