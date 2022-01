Jason Momoa og Lisa Bonet skiller lag

Skuespillerne Jason Momoa og Lisa Bonet tok til Instagram onsdag for å fortelle offentlig om bruddet mellom dem.

På Momoas Instagram-profil skriver det tidligere paret:

– Vi har alle følt på presset og endringene i disse spesielle tider. Det er en revolusjon på gang, og familien vår er ikke noe unntak, skriver de og legger til:

– Vi deler vår familienyhet: at vi skiller lag i ekteskapet.

Det melder CNN.

«Frigjør» hverandre

Videre forteller paret at de ikke deler det offentlig fordi det har en nyhetsverdi, men for deres egen del. De ønsker å gå videre i livet med verdighet og ærlighet gjennom prosessen de er i nå.

Momoa og Bonet forteller også at kjærligheten mellom dem vil fortsette, men at de nå «frigjør» hverandre til å være den de ønsker å bli.

Paret har barna Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha og Lola Iolani Momoa sammen, mens Bonet har også datteren Zoë Kravitz fra et tidligere forhold med sanger Lenny Kravitz.

Momoa og Kravitz ble etter hvert ganske nære hverandre og kalte seg for brødre.

Romantisk kjærlighetshistorie

Ifølge CNN møtte Bonet og Momoa hverandre på en jazzklubb i 2005. Da hadde Momoa hatt et spesielt øye til Bonet en god stund allerede.

– Helt siden jeg var åtte år gammel, og jeg så henne på TV, har jeg tenkt: «Mamma, jeg vil ha henne», sa Momoa på «The Late Show» i 2017.

Han bestemte seg for at han skulle finne henne og ende opp sammen med henne, og det gjorde han.

Da de møtte hverandre blomstret kjærligheten stort for Bonet og hun fortalte til Porter Magazine i 2018 at hun var glad Momoa ikke løp bort som mange kan gjøre. Bonet forklarer at han i stedet kastet henne over skulderen i skikkelig hulemann-stil.

Det tidligere paret giftet seg i 2017.

Momoa er kjent for sin rolle som Khal Drogo i «Game of Thrones» og for hovedrollen sin i «Aquaman». Bonet har tidligere spilt karakteren Denise Huxtable i hiten «The Cosby Show» som gikk på 80-tallet.