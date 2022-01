Ved å finpusse og videreutvikle drivverk og ulike tekniske løsninger, har en rekke elbilmodeller fått økt rekkevidde de siste årene.

Mye handler om at bilprodusentene skaffer seg erfaringer fra praktisk bruk. Her samles det inn data, som så brukes til å optimalisere bilene.

Sist ut er Peugeots to viktigste elektriske modeller, e-208 og e-2008. De får nå opptil 25 kilometer i økt rekkevidde, målt etter WLTP-metoden. I det virkelige liv skal økningen være enda større.

Nesten 10 prosent til Norge

Disse modellene ble lansert i 2019 og har gjort det bra, både i Norge og i flere europeiske markeder. Hittil er det produsert over 90.000 av de to bilene som representerer starten på den nye generasjonen elbiler fra Peugeot.

– Vi har solgt over 8.300 av fabrikkens totale produksjon på 90.000 biler. Det er ikke hverdagskost at Norge representerer opp mot 10 prosent av fabrikkens produksjonsvolum. Tilbakemeldingene fra kundene er svært gode og vi ser frem til å tilby enda mer rekkevidde på disse to modellene, sier Rune Hensel som er direktør for Peugeot Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

e-208 går nå fra rekkevidde på 340 til 362 kilometer

Smartere varmepumpe

Begge bilene er basert på den såkalte eCMP-plattformen og kommer med et batteripakke på 50 kWt og motor med 136 hestekrefter.

De nye tekniske løsningene innbefatter en ny girutveksling som er bedre optimalisert for motorvei og langkjøring.

Varmepumpen har fått en ny fuktighetsføler øverst i frontruten som gjør det lettere å kontrollere resirkuleringen av luften i kupéen, og dermed spare energi – både ved oppvarming og nedkjøling.

e-208 og e-2008 er to stor suksesser for Peugeot i Norge. Faktisk har nesten ti prosent av alle produserte biler havnet i Norge så langt.

Allerede i Norge

I tillegg kan e-208 og e-2008 leveres med et spesielt 16- eller 17-tommers dekk som ruller ekstra lett.

Dette gjør at e-208 får en rekkeviddeøkning fra 340 til 362 kilometer. Tilsvarende tall for e-2008 er fra 320 til 345 kilometer.

Alt dette er målt etter WLTP-metoden. I det virkelige liv ved bykjøring vil økningen ved en temperatur på rundt null grader, ifølge Peugeot ligge på om lag 40 kilometer.

e-208 og e-2008 med økt rekkevidde er allerede på plass i Norge.

