Flere evakueringer – venter i spenning på dagslyset

Særlig Trøndelag og Møre og Romsdal vil få kjenne ekstremværet Gydas herjinger ut over torsdagen.

Det var ventet at Gyda for alvor ville treffe onsdag kveld og utover natta.

Til tross for mye vann og vær, sier NVE at det har vært en natt uten de alvorligste hendelsene.

– Gyda er fortsatt aktiv, og vi forventer at torsdagen er den dagen som har størst sannsynlighet for hendelser, sier Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelingen.

– Vil fortsette å stige

NVE kan melde om høy vannføring i flere elver, og det er ventet mer nedbør kommende døgn.

– Vannføringen vil fortsette å stige og det forventes at toppen kan nås sent torsdag eller tidlig fredag morgen, sier Samdal.

Dette avhenger både av nedbør og temperaturutvikling.

Uværet har så langt resultert i tre evakueringer av boligfelt og en rekke stengte veier.

STENGT: Veien inn til Eresfjord er stengt som følger av ras. Foto: Sindre J. Olsen / TV 2

I Ørskog i Ålesund kommune har 16 boliger blitt evakuert som følge av et jordras.

Dokkelva i Eresfjord i Møre og Romsdal gikk sent torsdag kveld over sine bredder, som førte til evakuering av 44 personer.

– Samme kaliber

Molde-ordfører Torgeir Dahl understrekte at situasjonen ikke var prekær, men at de foretok evakuering for å slippe gjøre det i løpet av natta.

Seniorrådgiver i skred- og vassdragsavdelingen til NVE, Kari Øvrelid, sier til TV 2 torsdag morgen at de forventer at torsdagen vil bringe med seg hendelser av samme kaliber som gårsdagen.

– Vi forventer at vannet vil stige i vassdragene fram mot torsdag kveld og i løpet av torsdag kveld. Fredag natt vil forhåpentligvis vannet stoppe å stige, sier Øvrelid.

– Forventer mer

Seniorrådgiveren sier at det ikke er sikkert at nedbøren blir mer intens enn onsdagen, men understreker at den vil fortsette.

– Det vi erfarer er at når dagslyset kommer, oppdager folk skader og vann som kan true bebyggelse. Om det har vært lite meldinger i natt, forventer vi mer i løpet av dagen, sier hun.

Ifølge Øvrelid er det særlig Møre og Romsdal som ligger an til å få de største utfordringene torsdag.

Flere skademeldinger

Vegtrafikksentralen Midt melder om en rekke stengte veier som følger av ras og kraftig regnvær. Også flere ferjestrekninger er rammet.

Statens Vegvesen ber folk være ekstra oppmerksomme på veimeldinger, og vurdere en ekstra gang om de skal ut å kjøre eller ikke.

Kommunikasjonsdirektør i If forsikring Andreas Handeland sier til TV 2 at de så langt har fått inn cirka 30 skademeldinger. De forventer imidlertid at antallet vil stige utover dagen.

– Det aller viktigste for oss er å være i full beredskap. Vi bemanner opp skadesentrene våre for at folk skal kunne få raskt hjelp, sier Handeland.

Nye oppdaterte prognoser om hvordan ekstremværet vil utvikle seg, kommer torsdag formiddag, ifølge NVE.