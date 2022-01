Slik kan «Gyda» påvirke strømprisene

Mens tusener berøres av ekstremværet «Gyda», informerer strømekspert om at det også finnes et lite lyspunkt.

For mange har store deler av høsten og vinteren vært preget av rekordhøye strømregninger – breddeidretten er blant de som har blitt hardt rammet.

Til tross for at ekstremværet Gyda har forårsaket evakueringer som følge av jordskred og flomvarsler, kan det på lengre sikt likevel ha sine fordeler, ifølge konserndirektør for kommunikasjon i Trønderenergi, Stig Tore Laugen.

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar, TrønderEnergi. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Nå ser vi et ordentlig fall i strømprisene her i Trøndelag. I morgen er spotprisen nede på 17,6 øre, sier Lauge, og fortsetter:

– Så lavt har det ikke vært i hele vinter, så prisene påvirkes helt klart av det ekstremværet vi ser nå.

Midt-Norge har ifølge Laugen i utgangspunktet vært i en gunstig posisjon når det gjelder strømpris i hele høst og vinter, og nå kan «Gyda» altså føre til at strømprisen trekker ytterligere ned.

Grunnen til prisnedgangen er temperaturøkning, snøsmelting og mye vind, noe som gjør at vindmøller og vindproduksjon også går for fullt som følge av ekstremværet.

– Alt dette gjør at vi får en rekordlav strømpris. Det er mange som misunner oss den, sier Laugen.

Selv om man ikke ønsker seg ekstremvær, er 17,6 øre for mange en ønskepris.

– Ordentlig trøndersk «skitvær» gir lave strømregninger, så det er bra på denne årstiden her, sier Laugen.