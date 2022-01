Machine Gun Kelly og Megan Fox er forlovet

Dette delte Kelly på Instagram natt til torsdag norsk tid.

– Ja, i dette livet og i alle liv, åpnet Machine Gun Kelly innlegget med, og refererte til svaret han fikk da han fridde til Megan Fox.

Han skrev at frieriet skjedde «under de samme grenene» som paret foresket seg under.

I september 2020 fortalte musikeren for første gang til offentligheten at han hadde møtt Fox på filmsett under innspillingen av «Midnight in the Switchgrass», dette skriver CNN.

– Jeg visste ikke hva det var før jeg og hun fikk øyekontakt. Der var da jeg bare "whoa", sa han under et intervju med radioverten Howard Stern.

Ringen har rapperen designet sammen med smykkedesigner Stephen Webster, og denne representerer de to turtelduene.

– Smaragden (fødselssteinen hennes) og diamanten (fødselssteinen min) satt på to magnetiske bånd av torner som trekkes sammen som to halvdeler av samme sjel, og danner det dunkle hjertet som er vår kjærlighet, skriver Kelly.