Ronnie Spector er død

Ronnie Spector, kjent fra The Ronettes med hitlåter som «Be My Baby» og den tidligere ektefellen til musikkprodusenten Phil Spector, er død, 78 år gammel.

Ronnie Spector sovnet stille inn onsdag etter kortvarig kamp mot kreft, står det i en uttalelse fra familien.

Hun stiftet bandet som senere fikk navnet The Ronettes sammen med sin søster og kusine. Bandet gjorde seg kjent i New York-området og skrev i 1963 platekontrakt med den legendariske musikkprodusenten og låtskriveren Phil Spector, som hun giftet seg med i 1968.

The Ronettes var kjent for en rekke hitlåter på begynnelsen av 1960-tallet, blant annet «Be My Baby», «Baby, I Love You» og "(The Best Part of) Breakin' Up».

Bandet var sammen med The Supremes blant de fremste gruppene på 1960-tallet, og den eneste jentegruppen som var på turné med The Beatles. Det skjedde da The Ronettes var oppvarmingsband for The Beatles på 1966-turneen.

Ronnie Spector gjorde solokarriere etter at The Ronettes ga seg i 1967, og hun samarbeidet med en rekke artister gjennom årene. Hun ga ut sitt siste album i 2016. The Ronettes ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2007.

Ronnie Spector skilte seg fra Phil Spector i 1974. I selvbiografien sin skrev hun i ettertid om et ekteskap preget av trusler. I 2009 ble Phil Spector dømt for drap på skuespilleren Lana Clarkson. Han sonet fortsatt dommen da han døde i januar i fjor, 81 år gammel.

