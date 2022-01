90 evakuert etter flomvarsel

Ekstremværet Gyda er her med vanvittige regnmengder. Nå evakueres et boligfelt i Molde.

Dokkelva i Eresfjord i Møre og Romsdal har gått over sine bredder. Sent onsdag kveld blir om lag 90 personer evakuert.

– Situasjonen er ikke prekær, men kommunen velger å evakuere innbyggerne i kveld framfor å måtte gjøre det midt på natta, sier ordfører Torgeir Dahl i en pressemelding.

Beslutningen om evakuering er tatt etter anbefaling fra operasjonssentralen.

– Prognosene tilsier at det kan bli flom i området. Derfor har vi besluttet å evakuere boligfeltet for å være føre var, sier operasjonsleder Arild Reite.

Kommunen har ordnet med oppholdssted på Kavli Moen Gård til de berørte.

– Når en geolog har kommet til stedet, vil det bli gjort en ny vurdering, sier operasjonslederen.

Politiet vil sjekke de evakuerte eiendommene for å sikre at alle er evakuert.

Evakuerer boliger etter ras

Sent onsdag kveld har det også gått et jordras i Ørskog i Ålesund kommune. Brannvesenet er fremme på stedet.

– Det har gått et ras. Det er vanskelig å si noe om omfanget nå fordi det er såpass mørkt. Vi må etablere en lyskilde for å få oversikt. Det har begynt å komme opp mye vann der raset startet, så det kan være ustabile masser, sier Paul Olav Vestre i 110-sentralen.

Det er overhengende fare for at mer masse kan rase, og på bakgrunn av det har politiet fattet en besluttet om at nærliggende boliger skal evakueres.



– Raset har gått ved et lite byggefelt. To eller tre hus evakueres nå, for å være på den sikre siden, sier operasjonsleder Arild Reite i Møre og Romsdals politidistrikt.

Kommunen har bedt om få en geolog til stedet, som kan gjøre en vurdering av raset.

– Det ligger også tre, fire hus på nedsiden, som det kan bli aktuelt å evakuere, sier operasjonslederen.

Det er ikke meldt om skade på hverken person eller bygg. Personene i de aktuelle boligene har fått hjelp til et midlertidig oppholdssted under evakueringen.