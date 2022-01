Joralf våknet opp av ras mot huset - vil ikke evakuere

Ekstremværet «Gyda» herjer med ras, storm, evakuering og en rekke stengte veier over store deler av landet. For Joralf Storås og kona ble det en litt dramatisk morgen da han og naboene våknet av et mindre ras mot husene i Bergslia i Meldal.

– Meg og kona våknet av lyden av en gravemaskin utenfor huset. Da vi kom oss ut, kom en nabo løpende bort. Jeg stod og snakket med ham da raset plutselig kom ned mot veggen av huset mitt, forteller Joralf Storås til TV 2.

Prøver å sikre

Det har kommet vann i flere av rommene og i garasjen. Storås og beboerne har derfor brukt store deler av formiddagen på å få bort vann og berge husene så godt det lar seg gjøre.

VANN: Det har kommet vann i flere av rommene og i garasjen. Foto: Heidi Venæs / TV 2

– Jeg har prøvd å lage en slags ring rundt huset, så jeg har fått berget en del. Men jeg må nok ringe forsikringsselskapet og høre om de kan hjelpe meg, forteller han.

Ingen har blitt skadet av hendelsen, men Storås er fast bestemt på at han ikke ønsker å evakuere fra stedet med mindre han må.

– Jeg føler meg trygg til tross for Gyda, legger han til.

– Heldigvis har vi vært heldige. Det er ingen som har skadet seg ennå, så nå må vi bare prøve å rette opp her. Hvis det ikke er behov for at jeg flytter på meg, så gjør jeg ikke det. Jeg må jo være her og passe på, sier han.

Flere ras

Politiet har meldt om flere stengte veier og noen snøras i natt, som har ført til at E39 har blitt stengt. Heim og Orkland har vært mest preget i Trøndelag, men politiet har fått mindre meldinger enn ventet med tanke på farevarslene.

Det har gått flere små jordskred i Bergslia i Meldal kommune. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Raset har hatt konsekvenser ved at E39 er stengt, og det er en ganske stor vei i forhold til trafikk, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

– Samfunnet gjør det som kan gjøres i denne situasjonen. Kommunen leder beredskapen rundt rasene fra i natt. Vi vet om det, men har ikke informasjon på noe mer inngripende.