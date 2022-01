Fotballryktene: – Trio bremser United-kjøp

Hodebry for Manchester United-manager Ralf Rangnick, som angivelig også får kamp av Arsenal om Brighton-juvel. Her er torsdagens fotballrykter!

Få siste nytt fra overgangsmarkedet i Fotballbørsen.

Manchester United er angivelig ute etter Denis Zakaria, skriver Mirror.

25-åringen har bare et halvt år igjen av kontrakten med Borussia Mönchengladbach, men de røde djevlene skal være lysten på å hente ham allerede i vinter.

Tyske Sport1 hevder, gjengitt av Mirror, imidlertid at United nøler med å legge inn et bud på grunn av den usikre fremtiden til spillere som Paul Pogba, Donny van de Beek og Jesse Lingard.

Liverpool sies også å være interessert i den sveitsiske midtbanespilleren.

En annen klubb som er ute etter forsterkninger på midtbanen, er Arsenal. Skal man tro Goal, har «The Gunners» tatt kontakt med Juventus for å diskutere en låneavtale for Arthur.

London-klubben skal også ha snakket med representantene til Leicester-stjernen Youri Tielemans.

Newcastle skal være i ferd med å lande en avtale verdt rundt 300 millioner kroner for Burnley-spissen Chris Wood.

Telegraph melder at Tyneside-klubben også har økt budet på Sevilla-stopperen Diego Carlos. De skal ha fått avslått et bud på rundt 300 millioner kroner tidligere.

Manchester City samler angivelig sammen «et lass av penger» for å sikre seg den 17 år gamle offensive midtbanespilleren Matheus Franca. Det hevder brasilianske Bolavip, gjengitt av Daily Star.

Brasilianeren spiller for Flamengo, skal ha en utkjøpsklausul på nærmere én milliard kroner og skal være på radaren til Real Madrid og Barcelona i tillegg.

Det tidligere Chelsea-talentet Tariq Lamptey har begeistret med sine offensive bidrag fra Brightons høyreback. Nå vil Manchester United og Arsenal gi hverandre kamp om 21-åringens signatur, melder Mirror.

Ifølge Daily Mail ønsker Brighton seg opp mot 500 millioner kroner for unggutten.

Memphis Depay kan være på vei til Juventus. Overgangsguruen Gianluca Di Marzio hevder å vite at nederlenderen er blitt tilbudt klubben på lån i forbindelse med at Barcelona forsøker å hente Álvaro Morata.

Arsenal skal vise sterk interesse for målmaskinen Dusan Vlahovic, men sjansen er liten for at han forlater Fiorentina denne måneden, hevder Sky Sports. Champions League-fotball skal også være viktig for serberen.

Aston Villa er interessert i å hente Brighton-spilleren Yves Bissouma, skriver Telegraph.

