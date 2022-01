– Forstår hvorfor Klopp er stor fan

West Ham-Norwich 2-0

Kantspilleren har vist seg som et aktivum for West Ham den siste tiden.

I 2-0-seieren over Norwich scoret han begge målene. I tillegg fikk han et mål annullert for offside og hadde et forsøk i tverrliggeren.

Tidligere West Ham-forsvarer James Collins lot seg begeistre som ekspert for BBC.

– Bowen er i fyr og flamme for tiden. Han gjør ingenting feil, roste Collins.

– Jeg vet at Jürgen Klopp er en stor fan av Bowen, og man forstår hvorfor. Å se ham i slik form er herlig. Det tar press bort fra Michail Antonio, fortsatte han.

I sommer ble 25-åringen koblet til Liverpool. Noen måneder senere skrev Goal at interessen var genuin.

Merseyside-klubben anser ham angivelig som en spiller med et stort potensial, og at han skal være en som er kapabel til å ta steget til en «topp fire»-klubb i fremtiden.

Selv snakket Klopp varmt om Bowen i forkant av Liverpools møte med West Ham tidligere i sesongen.

– Jeg liker Bowen godt. Han tok steget fra Hull, og brukte ikke lang tid på å vise akkurat hvilken spiller han er i Premier League. Han har tatt store steg, sa Klopp, som også roste flere av West Hams offensive spillere, ifølge Liverpool Echo.

Kantspilleren har foreløpig ingen landskamper for England.

Denne sesongen har han levert åtte mål og åtte målgivende pasninger i alle turneringer. Ingen engelske spillere som er i en Premier League-klubb har mer, ifølge statistikktjenesten Opta.

I løpet av de seks siste kampene har han bare gått av banen én gang uten målinvolvering.

Seieren gjør at West Ham klatrer til fjerdeplass i Premier League. De har en margin på to poeng ned til Arsenal, som har én kamp mindre spilt.

Norwich ligger nederst på tabellen med seks strake tap.