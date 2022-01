Ronaldo om Solskjær og United-kaoset: – Det har vært tøft og vanskelig

Se Aston Villa-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play fra kl. 18.00 på lørdag.

Det pinlige 1-4-tapet for Watford 20. november 2021 ble Ole Gunnar Solskjærs siste som manager for Manchester United.

I et stort intervju forteller Cristiano Ronaldo om kristiansunderens avskjed.

– Han er en fantastisk person og da han måtte gå så var det trist. Det er ikke alltid det går slik klubben eller fansen ønsker, og da må endringer til. For meg var det skuffende, men samtidig må vi forstå klubben og de som styrer den. Det var vanskelig, men livet går videre, sier Ronaldo.

Inn kom Ralf Rangnick. Tyskeren som skulle trollbinde United-fansen med sitt såkalte «gegenpress» og sin offensive tilnærming til fotballen.

Selv om resultatene har vært til å leve med, har Manchester United på ingen måte imponert på gressmatta under sin nye sjef.

– Det er vrient når man endrer for mye. Det er alltid utfordrende, men jeg tror fortsatt at vi har det som skal til for å ha en god sesong. Vi var klar over at det kom til å ta tid å endre oss slik den nye treneren ønsker, men vi er profesjonelle, sier Uniteds nummer sju.

Rangnick har ledet Manchester United i sju kamper fordelt på tre turneringer. Fasit er fire seirer, to uavgjort og to tap.

Heller ikke foran mål har det løsnet for Ronaldo og Co. På de sju kampene har det blitt scoret åtte mål.

– Vi vet at vi ikke er på vårt beste nå, men vi jobber hardt for å oppnå suksess denne sesongen. Vi må holde sammen og det mener jeg er nøkkelen. Nå er det et nytt år, vi vet det tar tid å gjøre store endringer, men jeg er overbevist om at vi har det som skal til, sier den portugisiske landslagskapteinen.

Ronaldo mener Rangnick trenger tiden til hjelp for å snu den dårlige trenden i klubben.

– Han ankom for fem uker siden og har allerede endret mye. Han trenger tid for å nå spillerne med idéene sine, men jeg tror han kommer til å gjøre en god jobb. Vi vet selv at det vi har prestert ikke har vært godt nok, men vi har mange kamper på å forbedre oss. Siden han kom har vi blitt litt bedre på noen ting, men som sagt, det kommer til å ta tid. Det er ikke lett å endre kulturen og mentaliteten til spillerne, forklarer 36-åringen.

Første sjanse til å vise seg fra en bedre side er i lørdagens Premier League-oppgjør mot Aston Villa, laget de slet seg til en 1-0-seier mot på mandag.

