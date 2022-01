Her spruter vannet inn i huset til Anja (28) og Stian (31)

Ekstremværet «Gyda» er trolig bare i startfasen, men mange har virkelig fått smake på uværets herjinger allerede.

Da Anja Bertine Tomasgård (28) kom hjem fra butikken ved 16-tiden onsdag,så alt normalt ut utenfor boligen i Hornindal.

En halvtime senere dundret naboen på døren. Da var hele hagen plutselig omgjort til en frådende elv.

Tomasgård fikk hakeslipp av synet.

– Alt jeg tenkte var: Den elva var jo ikke der nett i sted, sier Tomasgård til TV 2.

Det var avisa Fjordingen som først omtalte saken.

Reddet av takras

Vanligvis pleier elva å gå på oppsiden av et byggefelt, som ligger et stykke over huset til Tomasgård og samboeren Stian Tvendeseter (31).

Men på grunn av de store nedbørsmengdene under ekstremværet «Gyda», mildvær og snøsmelting er det mange elver som har gått over sine bredder og funnet nye veier.

De store vannmengdene presset seg fram og gjorde tunet om til en elv. Foto: Privat

– Hell i uhell hadde det akkurat rast mye snø av hustaket vårt. Da elvas nye baner traff snøhaugen, tok den en ny vei og vi fikk litt tid på oss, sier Anja.

Hun og samboeren kastet seg i gang med å bære sandsekker, for å demme opp rundt huset.

De fikk også raskt hjelp av både naboer, venner, familie og kommunen.

Jobbet på spreng

Anjas far, som blir like ved, har en liten minigraver og satte raskt i gang med å grave en grøft for å lede vannet bort fra huset.

Selv om de jobbet som noen helter, var det ikke til å unngå å få vannet inn.

Anja Bertine Tomasgård (28), Stian Tvendeseter (31) og datteren Hedda er glad de kom seg ut. Foto: Privat

I garasjen sto vannspruten gjennom betongveggen og inn på bildekkene og alle de andre tingene som var lagret der.

– Hele kjellergulvet var dekket med 3-5 centimeter med vann, sier Anja.

Hun og samboeren fikk virkelig vist at de er et handlekraftig par.

De fikk tak i en vannpumpe og begynte raskt å pumpe ut vann fra kjelleretasjen.

Er ventet mer nedbør

Med kjelleren full av vann, og mer nedbør på vei, frister det ikke så mye å sove der i natt.

Så Anja og datteren Hedda (6 måneder) har flyttet inn til Anjas foreldre inntil videre.

– Uværet er jo langt fra ferdig og det er ventet mer nedbør. Så hvordan dette går til slutt vet vi ikke, sier hun og legger til:

– Vi er tross alt heldige, det går bra med oss. Det er jo bare materielle skader.

I følge meteorologene er et ventet opp mot 120 millimeter regn i løpet av et døgn i enkelte deler av landet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forventer at ekstremværet skal dra seg enda mer til natt til torsdag.