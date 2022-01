Bransjen taper millioner av kroner hver dag. Nakstad innrømmer: – Ulogisk

Kulturbransjen føler seg nok en gang nedprioritert og frykter store langtidskonsekvenser. Kulturdepartementet lover at det kan bli nye lettelser allerede neste uke.

Regjeringen presenterte i går flere lettelser for kultur- og utelivsbransjen. Den nasjonale skjenkestoppen ble opphevet og antall tillate publikummere innendørs ble firedoblet.

Likevel er ikke kulturbransjen fornøyd og krever ytterligere lettelser.

– 200 kan virke så mange for noen. Men i kulturfeltet er 200 å opprettholde det kvelertaket som vi har levd under så lenge, sier skuespiller Karoline Krüger.

FRUSTRERT: Krüger mener mange i bransjen er frustrert over at det ikke blir tatt mer hensyn til kulturlivet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

I starten av desember sto hun foran en fullsatt sal på Folketeateret som Donna i Mamma Mia. 8. desember ble de nødt til å stenge ned og selv med nye lettelser vil det ikke være forholdsmessig å åpne opp.

– Det er enormt frustrerende å se at alle andre nok en gang løper foran. Støtteordningene funger ikke, sier Krüger.

– Det er ikke riktig

Mamma Mia settes opp av produksjonsfirmaet Scene Kvelder. Innen slutten av januar vil de ha tapt rundt 56 millioner kroner bare siden desember.

– Folk er både frustrert over at støtteordningene ikke treffer, men også det at man ikke blir møtt med det alvoret vi, som en av landets største næringer, faktisk fortjener, sier Krüger .

Fraværet av billettinntekter og baromsetninger gjør det vanskelig for flere av de største kulturaktørene å holde åpent.

TRENGER 1000: Folketeateret trenger minst 1000 publikummere for at det er forholdsmessig å holde åpent. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er urettferdig at det er kulturbransjen som skal ta støyten for at ikke sykehusene skal bli belastet. Det er ikke riktig, sier Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder til TV 2.

Kan få langsiktige konsekvenser

Bransjen har selv utført undersøkelser som viser at det hittil har vært lite smitte på de store kulturarenaer rundt omkring i landet.

– Ingen kan rapportere om at noe tilsier at kulturarenaene kan representere en stor smittefare i Norge, sier Jæger.

Hun frykter at nedstengingen kan få store langtidskonsekvenser for hele næringen.

GOD PLASS: Jæger mener det er mulig å ha langt mer enn 200 publikummere, og fortsatt opprettholde godt smittevern. Foto: Ørn E. Borgen

– Vi har over 350 ansatte i denne produksjon og taper millioner av kroner for hver dag som går. Men dette er mer alvorlig for kulturbransjen i det hele og det store. Det vil bli en langtidsutfordring å overbevise publikum om å komme tilbake, sier Jæger.

Vurderer å åpne for flere

Gry Haugsbakken, statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet, er glad for at de torsdag kunne lette litt på tiltakene som rammer bransjen hardest.

– Det er fortsatt veldig strenge regler i store deler av samfunnet, men vi har heldigvis kunnet åpne fra 50 til 200, sier Haugsbakken.

Beslutningen om å bare tillate 200 publikummere, selv der det er fastmonterte seter og mulig å holde en meter avstand, er gjort i tråd med råd fra helsemyndighetene.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Haugsbakken forstår at flere i bransjen er frustrert, men understreker at det er viktig å åpne gradvis. Foto: Ilja C. Hendel

– Vi baserer oss på de rådene vi får og der er de tydelige på at 200 kan vi gjøre nå. Vi prøver å se på at vi kan åpne for mer raskt, men man trenger den avstanden og jo flere man har inni et rom jo mer smittefarlig er det jo, sier Haugsbakken.

Departementet ser nå på en løsning der man kan ha flere publikummere i større lokaler. Den nye ordningen kan være klar allerede neste uke.

– Vi må gjøre det gradvis, nå tok vi ett steg i går og forhåpentligvis kan vi gå enda lenger neste uke. I det øyeblikket vi kan åpne for mer, så gjør vi det, sier Haugsbakken.

Problematisk å samles innendørs

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad roser kulturbransjens innsats hittil i pandemien. Han understreker likevel at det er knyttet en smitterisiko til store kulturarrangementer.

– Jo flere som er til stede, jo større er risikoen for smittespredning. Det er godt dokumentert at smittepresset er høyt innendørs, sier Nakstad.

SMITTE: Nakstad mener det er knyttet ekstra stor smitterisiko ved innendørs arrangementer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

I sin vurdering anbefalte både FHI og Helsedirektoratet at man maksimalt skal ha 200 gjester på innendørs arrangementer.

– Hvorfor kan det være tusenvis samlet på et kjøpesenter, men ikke mer enn to hundre i en teatersal?

– Mye av dette er ikke helt logisk. Det har sammenheng med hvordan vi prioriterer. Det er viktig å sette barn og unge først og deretter næringslivet. Folk må kunne handle varer i et samfunn, sier Nakstad.

Han utelukker ikke at det kan bli rom for å tillate flere publikummere etter hvert.