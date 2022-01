Mens «alle» prøver å unngå å krenke, kommer Williamson og Thodesen med nytt parodi-konsept: – Spesielle tider å lage humor i

Odd-Magnus «Odda» Williamson (41) og Henrik Thodesen (41) er de siste i rekken til å lage podkast bak betalingsmur. Nå skal de parodiere kjente, norske podkaster. De kan ikke utelukke at noen blir krenket, men går ikke inn for det .

– Nå har det kommet så mange forskjellige podkaster at det begynner å la seg gjøre å parodiere det, sier Williamson til God kveld Norge.

Det siste året har det vært mye snakk om at folk blir for lett krenket. Samtidig som krenkedebatten er i fyr og flamme, lanserer Henrik Thodesen og Odd-Magnus Williamson en podkast hvor de skal parodiere andre podkaster.

RIM: – Det er synd ingen av navnene våres ender på «podd», vi løste det med å kalle oss «Sketsjepodda», ler Thodesen. Foto: Podimo

Podimo, som produserer podkasten, beskriver det som en «podkast om podkaster, hvor de gjør litt narr av podkast-konsepter». Thodesen sier seg enig i det.

– Altså, humor og parodi er jo litt i «gjøre narr av-land».

Noen av podkast-profilene som blir parodiert er Peder Kjøs, Vanessa Rydjord, Synnøve Skarbø, Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne. I videoen øverst i saken, forteller komikerne hvorfor.

Krenke-trend?

Thodesen forklarer at de ellers i stor grad vil parodiere konsepter, og ikke personer.

– Man går vel aldri inn for å krenke noen, sier Thodesen, hvorpå Williamson fortsetter:

– Du blir alltid tatt på ting du ikke har tenkt på.

«Odda» beskriver det som «spesielle tider og lage humor i», men sier spøkefullt at han snart tror tiden er inne for å lage litt drøyere humor.

– Jeg tror vi lever i en slags mellomkrigstid-fase. Perioden med «cancelling» og empatisk korrigering varer kanskje to år til. Det må det tas litt hardt i for at det skal funke. Men jeg tror det pendelen kommer til å være helt tilbake om to år, da blir et en voldsom reaksjon i andre enden. Da blir du «cancella» om du ikke krenker noen. Du blir pekt og ledd av på gaten om du ikke henger ut rullestolbrukere eller minoriteter, men akkurat nå må vi trå litt varsomt, og det gjør vi, sier han med glimt i øyet, før Thodesen lattermildt bryter inn:

– Når det skjer, kommer vi til å bytte navn til «Transperson i rullestol». Hvis ikke bli vi «cancella». Men nå heter podkasten «Henrik og Odda: Sketsjepodda», for å ikke krenke noen.

Gjør narr av venninnene

Duoen forklarer at de skriver podkastepisodene på samme måte som de skriver TV-manus, og at de derfor bruker lang tid på hver episode.

– Vi skulle ønske vi var Sigrid og Lisa («Tusvik & Tønne», journ.anm), som kan sette seg ned, snakke og kjøre på, men vi er ikke like flinke til å prate, og ikke like mentalt forstyrra, sier de, mens de åpenbart tuller med komikerkollegene.

Williamson forteller at de vil lage karakterer som er med i de forskjellige sketsjene. De kan røpe at karakterene «Tina & Bettina», som er så populære at de fikk en egen spillefilm, også bli med i podkasten.

– Podkast er et univers som er et fint sted å teste karakterer som ikke finner veien til skjermen, både fordi de er for drøye, sære eller rare, forklarer Williamson.

Thodesen sier de tuller med podkaster hvor personer som egentlig ikke er venner på privaten lager podkast sammen.

– Det er utrolig mange folk som bare sitter og skarvaler, mange som ikke kjenner hverandre som lager podkast sammen. Jeg og Odd har gått litt motsatt vei av det.

– Har ikke du en podkasten «Bagateller» med Jannecke Weeden, Henrik? Dere er vel heller ikke bestevenner på privaten?

– Jo, men det er lov å parodiere noe man selv er en del av? Det er fint å sitte på begge sider av bordet, svarer Thodesen med et smil om munnen.

Avslutningsvis ber Williamson God kveld Norge spørre ham om hva de skal bruke pengene Podimo gir dem til. Svaret får du i videoen øverst i saken.