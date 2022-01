Kilder til TV 2: Ceïde har tatt farvel med Rosenborg – klar for ny klubb om få dager

Norsk fotball er i ferd med å få en ny utenlandsproff.



Etter det TV 2 erfarer er nå alt klart for at Emil Konradsen Ceïde blir Sassuolo-spiller.

Unggutten har allerede tatt farvel med Rosenborg, og alt ligger til rette for at han blir Norges ferskeste Serie A-proff om få dager.

Lånes ut i første omgang



Emil Konradsen Ceïde og Sassuolo skal også være enige om de personlige betingelsene, ifølge TV 2s opplysninger.



Overgangsguruen Gianluca Di Marzio har tidligere meldt om en overgangssum på rundt tre millioner euro. Det tilsvarer rundt 30 millioner norske kroner.



TV 2 har tidligere avslørt at Konradsen Ceïde i første omgang leies ut fram til sommeren, men at planen – hos alle parter – er at overgangen gjøres permanent da.



Emil Konradsen Ceïde forlenget kontrakten sin med Rosenborg så sent som i fjor sommer. Da skrev han under på en kontrakt ut 2024-sesongen



Ønsket seg til Italia



Julaften i fjor skrev TV 2 at det var flere klubber som jaktet Rosenborgs kantspiller, blant dem den tyrkiske storklubben Galatarasay.

Ifølge TV 2s opplysninger var imidlertid Konradsen Ceïde tydelig på at han ønsket seg Sassuolo kom på banen. 20-åringen skal ha fått tydelige signaler på at han skal satses på og har følt seg svært ønsket hos klubben som for øyeblikket ligger på 12. plass i Serie A.

For Emil Konradsen Ceïdes del betyr det at han i denne omgang fikk med seg 70 kamper for Rosenborg.

Det virkelige gjennombruddet fikk han i fjor, der han i løpet av 19 kamper i eliteserien fra start noterte seg for fem mål. På U21-landslaget står han med fire kamper og tre scoringer.