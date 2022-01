Svein og gravemaskinen tatt av skred: – Aldri vært så redd

Ekstremværet «Gyda» er i full gang med ras, storm, evakuering og en rekke stengte veier. Onsdag ettermiddag gikk det et ras mellom Naustdal og Stavang i Sunnfjord kommune.

Ekstremværet «Gyda» er i full gang med ras, storm, evakuering og en rekke stengte veier. Foto: Svein Skjærli

Gravemaskinfører Svein Skjærli (53) skulle egentlig vært hjemme å feire bursdagen sin, men ble kalt ut for et lite oppdrag til å ordne opp et mindre ras i kommunen.

– Da jeg skulle ta et gravetak, så løsnet hele skråningen. Du kan tenke deg følelsen av å sitte i en gravemaskin på 3,5 tonn mens du seiler av sted flere meter, sier Skjærli til TV 2.

– En gravemaskin på over 3,5 tonn føltes plutselig veldig lite sammenlignet med et slikt ras.

Det var avisen Firda som omtalte saken først.

– Jeg fikk snudd maskinen rundt ganske kjapt, men jeg hadde ryggen mot raset. Raset klarte jo å løfte opp hele maskinen. Hadde jeg ikke reagert kjapt, hadde jeg nok falt nedover, forteller han, og legger til at han prøvde å ikke få gravemaskinen til å velte.

Ras i Sunnfjord: Se de massive vannmengdene

– Hjertebank

Til slutt klarte Skjærli å komme seg trygt ut av gravemaskinen fem meter lengre ned. Deretter løp han nedover til en kollega for å advare ham.

– Da var det bare å stenge veien og komme seg vekk, forteller han.

Se bildene fra uværet her:

Mye vann ved Ørskogfjellet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer Gravemaskinfører Svein Skjærli skulle egentlig vært hjemme å feire bursdagen sin, men ble kalt ut for et lite oppdrag til å ordne opp et mindre ras i kommunen. Foto: Svein Skjærli Les mer Lodalen i Stryn kommune. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2 Les mer Veien inn til Oldedalen og Lodalen i Stryn kommune er nå stengt på grunn av ekstremværet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2 Les mer Flom i en elv ved Tresfjorden i Vestnes. Foto: Arne Rovick / TV 2 Les mer Evakuering på Gjøra. Foto: Sindre Olsen Les mer Frøya i Trøndelag. Foto: Petter Vidar Vågsvær Les mer

Svein Skjærli har vært maskinfører i over 16 år, men har aldri opplevd noe lignende tidligere. Han beskriver hendelsen som uvirkelig.

– Det føltes som å sitte på en badering å flyte nedover en elv. Jeg har nok vært litt redd før i tidligere situasjoner, men aldri så redd som dette.

Skjærli har egentlig bursdag i dag, men har tenkt å ta en rolig kveld utover kvelden istedenfor. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel på rødt og oransje nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge.

– Planen var å unne meg en cider i kveld, men samvittigheten sier at jeg heller bør være i beredskap utover kvelden.

Her er ekstremværet Gyda i Frøya i Trøndelag. Foto: Petter Vidar Vågsvær

– Det var litt av en bursdag, da?

– Jeg kommer nok til å huske denne dagen en stund, ja. Der og da kjente jeg ikke så mye på det, men nå på kvelden kjenner jeg litt på hjertebank når jeg ser tilbake på det.

Ekstremværet fortsetter

Onsdag ettermiddag har ekstremværet allerede ført til en rekke stengte veier som følge av ras og fare for ras, men det er forventet verre vær utover kvelden og natten.

Se bildene fra uværet her:

– Dette er første gangen jeg har opplevd at det er blitt sendt ut så mange naturfarevarsler på samme tid og at det er en så alvorlig situasjon, sa flomsvarsler Anne Ellekjær Stavang i NVE til TV 2 onsdag ettermiddag.

Tresfjorden i Vestnes. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer Om bord på redningsskøyten RS "Sundt Flyer". Foto: Redningsselskapet Les mer Frøya i Trøndelag. Foto: Petter Vidar Vågsvær Les mer Kråkenes fyr på Vestlandet. Foto: Thomas Hagen Les mer På høyfjellet var det plussgrader og dermed kom nedbøren som regn. Foto: Erik Teige/TV2 Les mer Brøyting på bergensbanen. Foto: Erik Teige / TV 2 Les mer Mye vann i Ørskogfjellet. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2 Les mer

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem og blir bare brukt når det er forventet at været kan gi ekstreme konsekvenser - samt at det er fare for at liv kan gå tapt.

Redningsselskapet berger båt i Ålesund. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Stavang oppfordrer folk i de berørte områdene om å være ytterst forsiktige.

– Ikke oppsøk fare. Hold avstand til elver og bekker med stor vannføring og bratt terreng, sier hun.

Hun ber også boligeiere om å sikre åpne vannveier ved å fjerne snø, is, rusk og rask fra den naturlige vannveien, i tillegg sikre og flytte løse eiendeler opp fra kjellere som er utsatt for oversvømmelser.