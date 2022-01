Kan kreve at prinsen bretter ut om sexlivet: – En katastrofe

Storbritannias prins Andrew saksøkes av Virginia Giuffre for å ha utsatt henne for seksuelle overgrep da hun var 17 år. Hun hevder Jeffrey Epstein skal ha tvunget henne til å ha sex med prinsen, som benekter kvinnens anklager.

En katastrofe for kongehuset

Prins Andrew har forsøkt å forkaste det sivile søksmålet, men en dommer i New York har nå besluttet at det sivile søksmålet skal behandles.

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen mener dette er en katastrofe for det britiske kongehuset.

– Man skal være forsiktig med å bruke for kraftige ord og uttrykk, men akkurat i dette tilfellet synes jeg det er på sin plass å si at dette er en katastrofe for det britiske kongehuset, sier Isaksen og fortsetter:

– Det at den britiske monarkens nest eldste sønn skal møte i retten og svare for seksuelle overgrep mot mindreårige, er omtrent så ille som det kan bli for det britiske kongehuset, sier han.

KONGEHUSEKSPERT: Historiker og kongehusekspert, Trond Norén Isaksen, mener dette er en katastrofe for det britiske kongehuset. Foto: Erik Edland / TV 2

Økende press om at han skal trekke seg

Kongehuseksperten forteller at denne saken allerede har fått flere negative konsekvenser for den britiske prinsen, som i 2019 kom svært uheldig ut av et intervju han gjorde med BBC. I intervjuet hevder han blant annet at han ikke husker at han har møtt Virginia Giuffre.

Flere medier har tidligere publisert et bilde som viser prins Andrew og Giuffre sammen i huset til Epsteins assistent Ghislaine Maxwell i London i 2001. Prinsen hevder at bildet er manipulert.

– Etter dette katastrofale TV-intervjuet trakk han seg midlertidig tilbake fra alle sine offisielle plikter som representant for Storbritannia og kongehuset, forteller Isaksen.

– Etter hvert har det vært et økende press om at han skal trekke seg, ikke bare midlertidig, men også permanent fra disse rollene og funksjonene. Blant annet hadde The Times en lederartikkel i romjulen hvor de oppfordret han til å trekke seg tilbake for godt, forteller Isaksen videre.

Kan bli nødt til å fortelle om eget sexliv

Kongehuseksperten forteller også at flere rapporter, som er publisert i britiske medier, tyder på at Virginia Giuffre ikke er interessert i å inngå et forlik. Dette kan i så fall få store konsekvenser for den britiske prinsen.

– Da vil prins Andrew, under ed, måtte svare på spørsmål om sexlivet sitt, som på ingen måte er fordelaktig for et medlem i en kongefamilie, sier Isaksen.

Han tror likevel ikke at denne saken vil påvirke populariteten til dronning Elizabeth, men at det kan svekke det britiske monarkiet.

– Det som er positivt for det britiske kongehuset, er at dronning Elizabeth er mer populær enn monarkiet, men monarkiet i seg selv står ikke veldig sterkt i Storbritannia, forteller Isaksen.

Ikke noe det britiske kongehuset ønsker

Monarkiet i Storbritannia har en oppslutning som er rundt 20 prosent lavere enn hva det norske kongehuset har.

Meningsmålinger for det norske og det britiske kongehuset Den nyeste meningsmålingen i Norge ble gjort i februar 2017 av Norstat for NRK. Da var 81 prosent for monarki. I mai 2021 var støtten for det britiske monarkiet i YouGovs måling 61 prosent. Den laveste støtten målt i Norge er 59 prosent i april 2001, midt under Mette-Marit/Ari-bråket. Støtten for det britiske monarkiet ligger altså 20 prosentpoeng under det norske, og bare 2 prosentpoeng over den laveste målinga for det norske monarkiet noensinne, som ble regnet som en krisemåling i 2001, opplyser Trond Norén Isaksen.

– Denne historien er så negativ som den kan bli, det kan svekke monarkiet. Vi begynner å nærme oss et tidspunkt hvor også det britiske monarkiet ikke lenger vil bli ledet av dronning Elizabeth, og dermed ikke kan seile på hennes popularitet. Så ja, det er veldig negativt for det britiske kongehuset, sier Isaksen.

Det sivile søksmålet kommer opp for retten samme år som dronning Elizabeth feirer 70 år på tronen.

– Å få en sånn rettsak som omhandler seksuelle overgrep mot en mindreårig, er absolutt ikke noe det britiske kongehuset ønsker å ha i et sånt år, hvor man skal fokusere på det positive og feire dronningens innsats gjennom 70 år, sier han avslutningsvis.