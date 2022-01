Flere kvier seg for tredje dose. Slik svarer ekspertene

Smitteverndirektøren i FHI har forståelse for at flere kan være bekymret for å få bivirkninger etter en tredje dose. Likevel understreker han at den kan gi positiv effekt.

Om lag ti millioner doser med koronavaksine har blitt satt i Norge siden desember 2020. Nesten to millioner har tatt tredje dose.

Det har også blitt meldt inn flere tusen meldinger om mulige vaksinebivirkninger. Per 4. januar var 4527 av disse karakterisert som alvorlige, ifølge tall fra Legemiddelverket.

Vil ikke ta tredje dose

Endringer i menstruasjonssyklus har vært blant bivirkningene. TV 2 har tidligere i høst omtalt at et stort antall kvinner fikk menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinen.

En av de er 23 år gamle Maria Vilster. Hun opplevde kraftige menstruasjonsforstyrrelser etter at hun vaksinerte seg i sommer. Siden har hun bestemt seg for at hun ikke ønsker å ta den tredje dosen.

VIL IKKE TA BOOSTERDOSEN: Maria Vilster vil ikke ta oppfriskningsdosen etter at hun opplevde kraftige bivirkninger da hun tok koronavaksinen. Foto: Privat

– Jeg vil ikke utsette kroppen min for samme belastning en gang til, sier Vilster.

Likevel føler hun på et press for å ta den.

– Du må jo ta den for å leve fritt, vil jeg si. Du må ha den tredje dosen for å kunne reise til Sverige eller til Syden. I verste fall så må du kanskje ha den for å få reise på en konsert. Det er ikke riktig, mener Vilster.

Forstår at noen er nervøse

Personer over 45 år eller med underliggende sykdommer har blitt anbefalt av Folkehelseinstituttet å ta tredje vaksinedose, mens alle andre mellom 18 og 45 har fått tilbud om den.

Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, har forståelse for at noen er nervøse for å ta boosterdosen. Han understreker at personer mellom 18 og 45 år har god beskyttelse hvis de har tatt to vaksinedoser.

GIR GOD BESKYTTELSE: Personer mellom 18 og 45 år kan få bedre beskyttelse mot nye mutasjoner ved å ta tredje dose, sier smittevernsdirektør i FHI, Geir Bukholm. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Vi vet at den tredje vaksinedosen i denne aldersgruppen ikke gir noen veldig sterk ekstra beskyttelse mot alvorlig sykdom, altså så alvorlig at man havner på sykehus. Men den vil kunne gi en beskyttelse mot symptomatisk sykdom, sier Bukholm.

I tillegg peker han på at en tredje vaksinedose beskytte bedre mot nye mutasjoner. Men han understreker at valget skal være frivillig.

– Man kan selv velge å ta en tredje dose. Og det må være begrunnet i hva man ønsker å beskytte seg mot. Det kan for eksempel være moderat sykdom.

– Normal måte å reagere på

Immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, vil ikke slå fast at bivirkningene skyldes koronavaksinen.

– Det å ha endringer i menstruasjonssyklus er ikke uvanlig. Det har blitt noen flere som har opplevd dette etter vaksinering, men å si at det er vaksinen sin skyld direkte er jeg ikke sikker på om jeg er helt enig i.

Hun understreker ut hun har forståelse for at noen er nervøse for å ta boosterdosen.

IKKE LANGVARIG: Immunolog Anne Spurkland sier at man ikke bør være nervøs for langvarige bivirkninger. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Jeg tror dette er en fysiologisk respons, og at det er en normal måte kroppen reagerer på hvis man får en betennelsessykdom - enten på grunn av vaksinen, som jo kan gi feber og litt ubehag - eller virusinfeksjonen.

Hun mener imidlertid at man ikke bør være nervøs for at bivirkningene blir langvarige.

– Det er selvfølgelig skremmende, men det er ikke noe man trenger å være engstelig for på lengre sikt, sier Spurkland.