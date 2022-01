Da konflikten nådde «uante grenser», ville Dorthe Skappel trekke seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Å delta på Farmen kan være både psysisk og fysisk krevende for deltakerne. For Dorthe Skappel ble det så tøft at hun ville trekke seg.

Allerede den første uken i «Farmen kjendis» kunne vi se at det oppsto en konflikt mellom programleder Dorthe Skappel (59) og komiker Shabana Rehman (45).

Konflikten oppstår da Skappel er storbonde. Hun ønsker å få Rehman ut, og spør om Kjersti Grini (50) kan velge henne som andrekjempe, dersom hun blir valgt som førstekjempe.

– Jeg kalte både Shabana og Kjersti for drittkjerringer, og jeg mente det der og da. Jeg ville ha ut Shabana i uke én, forteller Skappel til God kveld Norge.

– Jeg skjønte henne ikke. Hun misforstod meg, og jeg misforstod henne. Vi krasjet alvorlig, forteller hun videre.

Dette blir ikke godt mottatt, men senere i episoden ser man at Skappel og Rehman ordnet opp. Men i uke to eskalerte konflikten ytterligere, og det går så langt at Skappel ønsker å trekke seg.

Krangel om ukesoppdrag

Rehman fikk i oppdrag å sy en olabukse, og begynte å sy for hånd da symaskinen ikke fungerte. Skappel forteller at hun ville hjelpe til ved å få igang maskinen.

– Jeg fikk til å starte symaskinen, og løp ut i begeistring for å fortelle Shabana. Da reagerte hun med å mene at jeg forsøkte å ta over prosjektet, og kjøre over henne, forteller Skappel.

– Det kan hende at hun hadde rett fordi jeg blir veldig ivrig, men der og da følte jeg meg ekstremt dårlig behandlet, fordi jeg ville bare hjelpe.

De to ble enige om at Skappel skulle holde seg borte fra prosjektet, men det eskalerte ytterligere da Skappel, på oppfordring fra storbonden, tok med seg Ingrid Simensen for å ta en ny titt på symaskinen.

Følte seg overkjørt

Shabana Rehman (45) forteller at hun følte at Skappel ikke stolte på at hun kunne klare ukesoppdraget hun ble satt til å gjøre.

– I uke to så gjentok Dorthe mønsteret med å overkjøre meg. Jeg hadde enda et syoppdrag den uken, og selv om Dorthe var på et helt annet ukesoppdrag, fortsatte hun å dukke opp hos meg og fotfølge meg. Jeg tror ikke hun trodde at jeg kunne sy, forteller hun videre.

Rehmam forteller at hun har sydd flere av scenekostymene sine selv, og at bestefaren hennes var skredder.

– Det visste jo ikke Dorthe. Så da jeg sa ganske tydelig fra til henne at nå må hun backe ut og gi meg arbeidsro, så tror jeg hun tok det ganske hardt. At det førte til at hun faktisk ville forlate Farmen var jeg ikke klar over, forteller hun.

Etter nok en krangel følte nemlig Skappel at hun ikke orket mer.

– Da var det nok. Jeg orka ikke å være på gården med mennesker som ikke forsto meg, og jeg følte bare motstand, sier programlederen.

– Da må det være henne eller meg

I et klipp, som ikke blir vist på TV, forteller Skappel at hun synes det er vanskelig å sette ord på hvordan hun har det.

– Jeg føler at jeg ikke helt finner ut hvor jeg hører hjemme. Det handler ikke om å bli utestengt, og det handler ikke om at folk ikke er greie. Det handler bare om at man ikke finner sin plass, forteller hun.

Skappel sier at hun var usikker på om det egentlig var bruk for henne i gruppen, og om noen i det hele tatt ville savnet henne dersom hun dro fra gården.

– Hvis følelsene mine, som har vært så frynsete og er så frynsete, fortsetter å være det, så tror jeg rett og slett ikke at jeg kan være her. Da må det være henne eller meg, sier Skappel.

KONFLIKT: Tidlig i programmet oppstår det konflikt mellom Shabana Rehman og Dorthe SKappel. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Ble overtalt av produksjonen

TV-dronningen var så nær ved å trekke seg at hun til og med snakket med hovedsjefen for innspillingen om det, som klarte å overtale henne til å bli.

– Det hun sa, og som egentlig er veldig riktig, er at historien som gjorde at jeg hadde lyst til å trekke meg, hadde ikke de fått på kamera. Hadde jeg trukket meg, så hadde ikke TV-seerne forstått hva som gjorde at jeg gikk ut av serien, forteller hun.

Skappel var langt nede den dagen hun vurderte å trekke seg.

– Natten før dette, så hadde jeg ikke sovet i det hele tatt, og jeg var så sliten at jeg nesten ikke så land. Og den konflikten jeg da hadde med Shabana hadde nådd uante grenser. Kombinasjonen av masse ting gjorde at jeg flatet helt ut, forteller hun.

Skværet opp igjen

Videre forteller Rehman at hun ikke bærer noe nag for det som skjedde inne på gården, og kunne godt tatt en lunsj med Skappel.

– Dorthe er en dyktig dame som kan veldig mye, og det er riktig at folk har inntrykk av at hun er en dollete dame, noe hun viste i Farmen at hun ikke var. Jeg synes det var trist å lese at hun ikke fikk noen hun kunne si ble en god venn i Farmen, for det fortjente hun, sier Rehman.

Skappel forteller også at de to sa unnskyld til hverandre og ble venner kun noen timer senere.

Psykisk og fysisk krevende

Pressesjef i TV 2 Jan Petter Dahl, forteller til God kveld Norge, at det er både psykisk og fysisk krevende å delta på Farmen, og derfor ikke uvanlig at enkelte mister litt motivasjon underveis.

– Slik var det for Dorthe i uke to. Produsenten hadde en samtale med henne, og oppfordret henne til å prøve å bli litt til. Etter en god natts søvn fikk Dorthe kreftene tilbake, og var klar for å fortsette, sier pressesjefen.

– Både for programmet, og deltagernes del, er det nesten alltid best at de har mulighet og motivasjon til å gjennomføre spillet på vanlig måte. Vi var veldig glade for at Dorthe fikk kreftene tilbake, og ble med videre, sier han.