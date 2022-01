Det har stormet i dagevis. Dette sier Stoltenberg om dramaet nå

I forbindelse med debatten om ny Norges Bank-sjef, har flere stilt spørsmål ved Stoltenbergs habilitet.

Justisdepartementet har konkludert med at Stoltenberg ikke er inhabil til stillingen. En rekke partier har likevel ment at det er problematisk dersom han fikk jobben.

Selv forteller Stoltenberg at han har tro på at søknadsprosessen går ryddig for seg.

– Hvordan vil du karakterisere kontakten mellom deg og statsministeren om sentralbanksjef-jobben?

– Jeg har søkt en jobb i Norge, som jeg er helt sikker på vil bli håndtert på en ryddig ordentlig måte i Finansdepartementet. Utover det vil jeg ikke gå i en debatt her fra Brussel om den diskusjonen, som jeg ikke helt ut klarer å følge i alle detaljer, sier Stoltenberg.

TV 2 møtte ham under et norsk pressemøte i Brussel onsdag.

– Min oppmerksomhet er på jobben jeg har her i Nato, så er jeg trygg på at Finansdepartementet håndterer min søknad på en ryddig måte, legger han til.

Mandag kunne TV 2 melde at Stoltenbergs navn kom opp i en privat middag der Støre deltok sammen med oljefondssjef Nicolai Tangen. Middagen fant sted i mai hjemme hos investor Knut Brundtland, sønnen til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Støre: – Vi har satt grenser

Etter at det ble kjent at Sentralbanksjef-stillingen er blitt nevnt i en samtale mellom Støre og Stoltenberg, har Støre poengtert at de to har satt grenser for hva de kan ha samtaler om.

– Da jeg ble statsminister, meldte jeg derfor raskt fra til regjeringsråden om at jeg ville være inhabil dersom Stoltenberg skulle være aktuell for stillingen som sentralbanksjef, slik flere medier meldte om, skriver Støre.

Statsministeren forteller videre om den mye omtalte turen han gikk med Stoltenberg 24. oktober i fjor.

– Underveis på turen nevnte Stoltenberg at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef. Jeg sa da at dette var et tema vi ikke kunne snakke om fordi jeg er statsminister og i lys av vårt vennskap ville være inhabil dersom det ble aktuelt. Vi skiftet da tema, og stillingen som sentralbanksjef har ikke blitt berørt i vår kontakt siden, sier Støre.

Får kritikk fra flere hold

Frp-leder Sylvi Listhaug er blant kritikerne som stiller spørsmålstegn ved både private middager og gåturer. Hun mener dette gir inntrykk av at viktige stillinger fordeles på bakrommet, og vil nå ha klarhet i finansminister Trygve Slagsvold Vedums rolle i saken:

– Vi må ha alle kort på bordet. Det er interessant for folk å vite hva Vedum visste om dette. Det er først og fremst viktig å tenke på uavhengigheten til Norges bank, både innenlands og internasjonalt, sier hun.

Også tidligere statsminister Erna Solberg (H) har kastet seg inn i debatten om situasjonen rundt Stoltenbergs kandidatur til Sentralbanksjef-jobben.

Blant annet mener Høyre at det skapes inntrykk av at mye makt sentraliseres i samme eksklusive vennegjeng.

– Når et bredt storting har vist uro og skepsis til dette, bør regjeringen lytte til det og ta det med i vurderingen, sier Erna Solberg til TV 2