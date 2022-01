Bekreftet: Dennis Hauger klar for Formel 2

Det bekrefter Red Bull i en pressemelding fredag.

18-åringen fra Aurskog vant Formel 3-mesterskapet overlegent forrige sesong, og det har hersket liten tvil om at nordmannen skulle kjøre Formel 2 i sesongen som kommer.

Likevel har altså den endelige bekreftelsen drøyd til nå.

I pressemeldingen bekreftes det også at Hauger fortsetter i Prema Racing, samme team som han kjørte for under fjorårets F3-sesong - og samme team som han gjennomførte sine første F2-tester med i Abu Dhabi like før jul.

SPENT: Dennis Hauger kysset hjelmen da TV 2 møtte ham timer før avreise til fjorårets første Formel 3-løp i Barcelona. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2 Les mer PREMIESAMLINGEN: Aurskogingen hadde allerede skaffet seg en voksen trofésamling i løpet av sine korte karriere, men måtte nå slå tilbake etter et trøblete førsteår i Formel 3. Foto: Martin Solhaug Standal / TV 2 Les mer VOKSENDE FØLGERSKARE: Han vant i Barcelona. Og i takt med at Formel 1-interessen økte drastisk i Norge, fulgte stadig flere Haugers vei mot seier i Formel 3-mesterskapet. Her møter han pressen i Operaen i august. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2 Les mer MORMOR: .. Anne Karin Døhli var blant flere hundre som hadde samlet seg i Aurskoghallen da Dennis Hauger sikret F3-tittelen i september. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2 Les mer MANGE BIDRAGSYTERE: For han blir satt pris på i lokalmiljøet, Dennis Hauger. Her sammen med lærer på Aursmoen Skole, Øyvind Verlo. Grunnet skyhøyt fravær som følge av satsningen, ble lærerne nemlig helt sentrale for å få Hauger igjennom grunnskolen. Foto: Kristin Grønning / TV 2 Les mer SISTE STEG GJENSTÅR: Nå er Hauger et steg nærmere hans største drøm. Spørsmålet er: Kan han bli Norges aller første Formel 1-fører? Foto: Broom / TV 2 Les mer

Det er ikke hverdagskost med nordmenn så høyt oppe i racingsirkuset.

Hauger blir nemlig tredje fører med norsk pass som kjører racing på Formel 2-nivå. Thomas Schie konkurrerte i Formula 3000 i 1997, mens Pål Varhaug kjørte GP2 i 2011.

Hauger er for tiden på trening i Østerrike sammen med Jan Åge Asgrimsplass i Norges Bilsportforbund. Der gjennomfører han heftige fysiske tester som en del av forberedelsene før sin inntreden i Formel 2.

18-åringen er ikke tilgjengelig for intervjuer før han møter pressen i Oslo tirsdag eller onsdag, opplyser manager Harald Huysmann til TV 2.

Haugers første løp som F2-fører vil foregå i Bahrain helgen 18-20. mars. Hele oversikten over årets Formel 2-sesong får du her: