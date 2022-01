Espejord bekreftet klar for Glimt: – En «no-brainer»

Den tidligere Tromsø-spilleren sier at han hadde to valg.

Onsdag ettermiddag ble Runar Espejords overgang til Bodø/Glimt offisielt bekreftet. 25-åringen har skrevet under på en treårskontrakt.

– Hadde du i din villeste fantasi drømt om at du skulle ha en gul Glimt-trøye på deg?

– Nei, jeg hadde vel egentlig ikke det, svarer han med et lite smil.

– Jeg har jo fulgt litt med på fotballen de siste årene, og har sagt at det ser veldig gøy ut å spille fotball i Glimt. Selv om det kanskje har føltes litt rart på én måte, ser jeg veldig frem til det òg, fortsetter han.

Spissen hentes fra Heerenveen og erstatter Erik Botheim.

– Jeg har hatt to valg. Det var enten å reise ned til Nederland og sitte der ut kontraktstiden, eller så var det å bli kjøpt ut av den kontrakten av Glimt. Da var det en «no-brainer» å gå til Glimt, forklarer Espejord.

UVANT SYN: Runar Espejord var Tromsø-spiller helt til han ble solgt til Heerenveen for to år siden. Forrige sesong tilbragte han attpåtil på lån i barndomsklubben. Nå må Tromsø-supporterne venne seg til synet av spissen i Bodø/Glimt-drakt. Foto: Roy Arne Salater.

Spissen forstår at overgangen vekker reaksjoner i Tromsø, men hevder at det ikke var et reelt alternativ å bli i moderklubben.

– Fotball er følelser. Det er sånn det blir. Men jeg har ikke fått noe tilbud fra Tromsø, sier han.

– De var ikke på banen på slutten?

– I mine øyne var de egentlig ikke det, nei.

Se hva Espejord sier om skadeproblemene, samtalene med Kjetil Knutsen og utsiktene for en fast plass på laget øverst i saken.