– Aldri opplevd en så alvorlig situasjon

Ekstremværet «Gyda» er i full gang med ras, storm, evakuering og en rekke stengte veier. Rødt nivå betyr at det er fare for at liv kan gå tapt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel på rødt og oransje nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge.

Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom, isgang, og jordskred.

– Dette er første gangen jeg har opplevd at det er blitt sendt ut så mange naturfarevarsler på samme tid og at det er en så alvorlig situasjon, sier flomsvarsler Anne Ellekjær Stavang i NVE til TV 2.

Forventet verre utover kvelden

Onsdag ettermiddag har ekstremværet allerede ført til en rekke stengte veier som følge av ras og fare for ras, men det er forventet verre vær utover kvelden og natta.

NVE har økt sin beredskap og sender ut mannskap til forskjellige steder i landet for å assistere kommuner og øvrig beredskaps apparat som får behov for hjelp.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem og blir bare brukt når det er forventet at været kan gi ekstreme konsekvenser og er fare for at liv kan gå tapt.

Ekstremværet Gyda bringer med seg mildvær, vind og enormt mye regn. Det er varslet om at det trolig vil oppstå en rekke alvorlige hendelser, som jord-, sørpe- og snøskred.

Klar oppfordring

Vakthavende på flomvarslingen oppfordrer folk i de berørte områdene om å være ytterst forsiktige.

– Ikke oppsøk fare. Hold avstand til elver og bekker med stor vannføring og bratt terreng, sier Stavang.

Hun ber også boligeiere om å sikre åpne vannveier ved å fjerne snø, is, rusk og rask fra den naturlige vannveien, i tillegg sikre og flytte løse eiendeler opp fra kjellere som er utsatt for oversvømmelser.

